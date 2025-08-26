กลับมาอีกครั้ง “นิปปอนฮาคุ แบงคอก 2025” มหกรรมของคนรักญี่ปุ่นสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

กลับมาเอาใจเจแปนเลิฟเวอร์ให้ใจฟูกันอีกครั้ง กับงาน “นิปปอนฮาคุ แบงคอก 2025” (NIPPON HAKU BANGKOK 2025) มหกรรมของคนรักญี่ปุ่นสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ชวนทุกคนมา “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักญี่ปุ่น” ไปด้วยกัน วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 6 ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เจเอ็ดดูเคชั่น สถาบันสอนภาษาและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ผนึกกำลัง สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, องค์กรภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น และกรุงเทพมหานคร เตรียมจัดมหกรรมของคนรักญี่ปุ่นแบบครบทุกมิติ กับงาน “นิปปอนฮาคุ แบงคอก 2025” (NIPPON HAKU BANGKOK 2025) ฉลองครบรอบ 10 ปีของการจัดงาน กับคอนเซ็ปต์ “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักญี่ปุ่น” ที่พร้อมชวนทุกคนมารู้จักญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น กับหลากหลายเรื่องราวสุดพิเศษที่เตรียมมาเพื่อให้รักญี่ปุ่นมากขึ้นไปด้วยกัน ทั้งเรื่องการศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว อาหาร ธุรกิจ และกิจกรรมความบันเทิง ที่รับรองว่าคนรักญี่ปุ่นต้องฟินจนใจฟูกันแน่นอน
นิปปอนฮาคุ แบงกอก ปีนี้ทำถึงสุดๆ เพราะจัดเต็มทั้งเรื่องเรียน กิน เที่ยว ช้อป วัฒนธรรม และความบันเทิง กว่า 400 บูธ เอาใจเจแปนเลิฟเวอร์ กับไฮไลต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น
· JAPAN FOOD FAIR: ลิ้มรสกับหลากหลายอาหารญี่ปุ่นจากต้นตำรับ
· JAPAN TRAVEL FAIR: ข้อมูลและโปรโมชั่นเที่ยวญี่ปุ่นแบบจัดเต็ม
· JAPAN EDUCATION FAIR: แนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่นครบทุกระดับ
· JAPAN JOB FAIR: โอกาสทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
· JAPAN GIFT FAIR: สินค้าญี่ปุ่นแท้ ของฝาก ของสะสมครบครัน
· MAIN STAGE: คอนเสิร์ต การแสดง และโชว์พิเศษจากศิลปินไทย-ญี่ปุ่นมากมาย
· ANIME MANGA CONTENT: โซนคนรักอนิเมะ มังงะ และวัฒนธรรม
· JAPAN COSMETIC & BEAUTY FAIR:ผลิตภัณฑ์ความงามสไตล์ญี่ปุ่น
· FOOD INGREDIENTS: วัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นคุณภาพสูง
· KANPAI THAILAND 2025: มหกรรมสาเก จากผู้ผลิตญี่ปุ่น กว่า 40 แบรนด์
พร้อมพบกับอีก 4 กิจกรรมไฮไลต์ที่หลายคนรอคอยภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น
· งานมอบรางวัลผู้สร้างสัมพันธ์ไทย–ญี่ปุ่นแห่งปี Thailand - Japan Friendship Honorary Award 2025
· เทศกาลบุงกะไซ: การประกวดบูธจากนักศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ
· การแข่งขันชิงทุนไปญี่ปุ่น J-Challenge ประจำปี 2025 รอบสุดท้ายเ พื่อเฟ้นหานักเรียนมัธยมปลายผู้ชนะเลิศจากทั่วประเทศไทย
คนรักญี่ปุ่นตัวจริงเสียงจริงต้องห้ามพลาด เพราะ “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักญี่ปุ่น” กับงาน “นิปปอนฮาคุ แบงคอก 2025” (NIPPON HAKU BANGKOK 2025) เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิม ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้า เพื่อรับ QR Code สแกนเข้างานอย่างรวดเร็ว พร้อมลุ้นรับของรางวัล จากผู้สนับสนุนอีกมากมาย ตามลิ้งค์นี้ https://nipponhaku.com/
งานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 6 ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00 – 20.00 น. หรือติดตามรายละเอียดกิจกรรม ผังงาน กฎระเบียบในการรับชมการแสดง รายชื่อศิลปิน เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: NIPPON HAKU BANGKOK
