TNI JAPAN EDUCATION FAIR 2025 เปิดโลกอนาคต กับโอกาสเรียนต่อญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI: THAI-NICHI) ได้จัดงาน TNI JAPAN EDUCATION FAIR 2025 โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (สำนักงานประเทศไทย) เปิดโลกอนาคต กับโอกาสเรียนต่อญี่ปุ่น ในงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นที่รวมมหาวิทยาลัย และสถาบันสอนภาษาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นกว่า 30 สถาบัน พร้อมเปิดให้เข้าชมงานฟรี ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สำหรับไฮไลต์พิเศษภายในงาน พบกับตัวแทนมหาวิทยาลัยและสถาบันสอนภาษาชั้นนำจากญี่ปุ่นแบบตัวจริง เสียงจริง และกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น
ภายในงานยังมีการเสวนาสุด Exclusive จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าของ TNI มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรง ทั้งการเตรียมตัวก่อนเดินทาง การชีวิตในญี่ปุ่น การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop และการแข่งขัน อาทิ การชงชา การเขียนพู่กันญี่ปุ่น ศิลปะการพับกระดาษแบบโอริกามิ, Mini Kanji Champion, Digital Redesign Character Contest, Engineering AI Competition, Samurai Board Game, Logistics Drone Competition และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ มากมาย พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพรีเมียม
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถ walk in ได้ฟรี ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.tni.ac.th/home/news/709/detail
สำหรับไฮไลต์พิเศษภายในงาน พบกับตัวแทนมหาวิทยาลัยและสถาบันสอนภาษาชั้นนำจากญี่ปุ่นแบบตัวจริง เสียงจริง และกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น
ภายในงานยังมีการเสวนาสุด Exclusive จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าของ TNI มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรง ทั้งการเตรียมตัวก่อนเดินทาง การชีวิตในญี่ปุ่น การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop และการแข่งขัน อาทิ การชงชา การเขียนพู่กันญี่ปุ่น ศิลปะการพับกระดาษแบบโอริกามิ, Mini Kanji Champion, Digital Redesign Character Contest, Engineering AI Competition, Samurai Board Game, Logistics Drone Competition และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ มากมาย พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพรีเมียม
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถ walk in ได้ฟรี ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.tni.ac.th/home/news/709/detail