เทคนิคสร้างวินัยและแรงจูงใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

Paul Baker ผู้อำนวยการสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยโอทาโก และผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนภาษาอังกฤษจากประเทศนิวซีแลนด์ ให้คำแนะนำว่า หลายคนคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก น่าเบื่อ หรือไม่รู้จะเริ่มยังไงดี รู้สึกประหม่าเวลาใช้ภาษาอังกฤษ หรือไม่กล้าใช้เพราะกลัวพูดผิด อย่างไรก็ตาม ความกลัวในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สามารถเอาชนะได้ด้วยการฝึกฝน อย่ากลัวที่จะพูดผิด ความผิดพลาดคือโอกาสในการเรียนรู้ คนต่างชาติส่วนใหญ่จะดีใจเมื่อคุณพยายามใช้ภาษาของเขา การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว โดยเฉพาะหากผู้เรียนสามารถผสมผสานภาษาอังกฤษเข้าไปในชีวิตประจำวัน ควรฝึกพูดภาษาอังกฤษกับตัวเอง เช่น อธิบายสิ่งที่กำลังทำ หรือสมมุติสถานการณ์ต่างๆ เช่น แนะนำตัว หรือ สอบถามเส้นทาง หากมีเพื่อนที่เรียนภาษาอังกฤษเหมือนกัน ลองฝึกบทสนทนาในสถานการณ์จริงด้วยกันได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพราะทักษะทั้ง 4 ด้านล้วนมีความสำคัญ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรอบด้านเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการใช้ชีวิตในต่างประเทศ นักเรียนจะต้องใช้การฟังและการพูดเป็นหลักในการสื่อสาร ซึ่งในระยะแรกอาจเป็นเรื่องยาก แต่เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา โดยเฉพาะในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ทักษะเหล่านี้จะพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดและทำให้เราสื่อสารดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นการฝึกภาษาไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน หรือหนังสือเรียนเท่านั้น แต่สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตนเองในชีวิตประจำวัน เช่น• ฟังพอดแคสต์ภาษาอังกฤษมีเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อช่วยฝึกทักษะการฟัง พร้อมถอดเสียงให้ฝึกอ่านตามด้วย• ฝึกเขียนไดอารี่ประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน หรือหรือบทความสั้นๆ การฝึกเขียนภาษาอังกฤษแค่เพียงวันละไม่กี่ประโยค จะช่วยฝึกทักษะการเขียนและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างน่าทึ่ง เช่น การเขียนบันทึกส่วนตัว เพื่อสะท้อนความคิด, ความรู้สึก, หรือฝึกเขียนบล็อก (blog) เขียนบทความ, ข่าวสาร, หรือการเล่าเรื่องราวเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเพื่อแบ่งปันกับผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษ• ดูภาพยนตร์หรือซีรีส์ภาษาอังกฤษ โดยเปิดคำบรรยาย (ซับไตเติล) เพื่อฝึกฟังสำเนียงต่างๆ และลองย้อนดูฉากที่ฟังไม่เข้าใจซ้ำๆ เพื่อฝึกจับคำ• ฟังเพลงภาษาอังกฤษ หรือฝึกร้องเพลงคาราโอเกะ เพื่อจดจำคำศัพท์และวลี ก็เป็นอีกวิธีที่สนุกและได้ฝึกภาษาไปในตัว• ฝึกอ่านข่าวออนไลน์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะข่าวจากประเทศที่ตั้งใจจะไปเรียนต่อ เช่น นิวซีแลนด์ เพื่อเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะและบริบทของภาษาความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับวินัยและความต่อเนื่อง โดยมีเทคนิคช่วยเสริมแรงจูงใจ เช่น• ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกโดยเลือกเรียนจากเนื้อหาที่สนใจ เพื่อให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ เช่น ฟังเพลง ดูคลิป หรืออ่านบทความที่ชอบ หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกที่เราชอบ• อัดเสียงตัวเองขณะพูดภาษาอังกฤษแล้วฟังย้อนกลับ เพื่อประเมินและพัฒนาแก้ไข• ฝึกพูดเรื่องที่สนใจกับเพื่อน หรือจดบันทึกไดอารี่ในเรื่องที่ตนเองชอบเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย เช่น ซีรีส์ที่เพิ่งดู หรือเรื่องราวในชีวิตประจำวัน จะช่วยให้พัฒนาได้ต่อเนื่องเป็นการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การอ่าน ฟัง พูด และเขียน โดยผู้สอบสามารถเลือกสอบผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทั้งสองแบบ แต่สำหรับ IELTS การสอบพูดจะต้องพูดกับผู้สัมภาษณ์จริง ผู้สอบต้องแสดงศักยภาพทางภาษาให้เต็มที่ในวันสอบ และการเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้ผู้สอบทำได้ดีที่สุด คำแนะนำที่สำคัญคือ• ศึกษาโครงสร้างข้อสอบและรูปแบบคำถามอย่างละเอียด พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในทุกทักษะอย่างสม่ำเสมอ• เพิ่มคลังคำศัพท์ ด้วยการใช้ "high frequency word list" (หาได้ฟรีทางออนไลน์)• ฝึกทำแบบฝึกหัดและวัดระดับความพร้อม โดยสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ทางการของแต่ละการสอบ และลองใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยในการพัฒนาภาษาเพื่อการสอบ• ลงเรียนคอร์สเตรียมสอบ TOEFL หรือ IELTS กับสถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนสอบจริง• รู้จักคอร์สเรียน English Pathway ที่ให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ โดยไม่จำเป็นต้องมีผล IELTS และเมื่อสอบผ่านกับทางสถาบันที่สอนก็สามารถนำผลการเรียนไปยื่นเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยได้เลย เช่นในนิวซีแลนด์สำหรับน้องๆที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ จุดเริ่มต้นที่ดีแนะนำให้เรียนในสถาบันสอนภาษาในระดับเริ่มต้น โดยเฉพาะหลักสูตรGeneral English และเมื่อมีทักษะที่ดีขึ้นอาจเริ่มเรียนภาษาอังกฤษะในทักษะอื่นๆ หรือเพื่อการเรียนต่อ (Academic English)นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และยังเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักเรียนต่างชาติ รวมถึงนักเรียนไทยที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยจุดแข็งด้านระบบการศึกษานิวซีแลนด์ โดยเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ นิวซีแลนด์มีระบบการศึกษาคุณภาพสูง พร้อมคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลผ่านกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินิวซีแลนด์ (NZQF) รัฐบาลยังมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อดูแลนักเรียนต่างชาติให้ได้รับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี การเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน ด้วยวิธีการสอนที่เน้นการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง ฝึกภาษาในชีวิตประจำวัน ทั้งในห้องเรียนขนาดเล็กที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบใกล้ชิดกับครูผู้สอน และนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ โดยมีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษคุณภาพมากมาย รองรับทั้งนักเรียนและวัยทำงาน ที่ต้องการต่อยอดเพื่อการพัฒนาไปสู่การเรียนต่อ หรือการเพิ่มทักษะในการทำงานในหลายๆด้าน ทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจอยากจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพี่อการเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์มีโปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษ Pathway โดยนักเรียนที่ยังสอบไม่ได้ระดับ IELTS เพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์สามารถเรียนจบและเข้ามหาวิทยาลัยได้เลย หรือเรียนเพื่อพัฒนาภาษาช่วยการสื่อสารหรือเพื่อการทำงาน การเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ตอนนี้ยังสามารถผ่อน 0% ได้ 6 เดือน หรือสามารถคะแนน 4 เท่า ด้วยบัตรเครดิต KTCสามารถสอบถามและฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในงานสัมมนาออนไลน์ (ฟรี) “Learn English Every Day – Only in New Zealand! ” หาทางเลือกในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อในระดับต่างๆ หรือพัฒนาทักษะเพื่อทำงาน ทั้งเรียนระยะสั้นและระยะยาวเริ่มตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ร่วมฟังตัวแทนจากสถาบันสอนภาษาและมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์โดยตรง ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน นี้ เวลา 11.00-12.15 น. ลงทะเบียนร่วมงาน (ฟรี) ที่นี่ https://www.learnenglishnewzealand.com/