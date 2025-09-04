“ปอนด์-ภูวินทร์” เตรียมสร้างปรากฏการณ์แห่งการนัดพบ!! พาแฟนๆ เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำ ในงาน “POND PHUWIN RENDEZVOUS FANCON” ล็อคคิวกดบัตร 13 ก.ย.นี้

เตรียมสัมผัสกับเรื่องราวมากมายผ่านเสียงเพลงและการแสดงที่อบอวลไปด้วยความรู้สึกจากสองหนุ่มหล่อสุดฮอต “ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์” และ “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและความประทับใจทางดนตรีสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ในงาน “POND PHUWIN RENDEZVOUS FANCON”ที่ทาง “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ได้ตั้งใจรังสรรค์ให้เวทีแฟนคอนครั้งนี้เป็นเหมือนจุดนัดพบของแฟนๆ ทุกคน และ 2 หนุ่ม “ปอนด์-ภูวินทร์” ที่ร่วมเดินทางและผูกพันกันมาดื่มด่ำกับห้วงเวลาแห่งความทรงจำและความสุขที่ไม่รู้ลืม ไม่ว่าจะเป็นโชว์ที่หลากหลายสไตล์ซึ่งถูกเรียบเรียงอย่างพิถีพิถัน สะท้อนถึงตัวตนและเอกลักษณ์ของทั้งคู่อย่างชัดเจน รวมไปถึงโปรดักชั่นสุดอลังการที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจในทุกโสตสัมผัสที่แฟนๆ ทุกคนไม่ควรพลาดกับค่ำคืนแห่งการนัดพบที่เต็มไปด้วยความประทับใจทุกนาทีแน่นอน แล้วพบกันใน วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ และแฟนๆ ทั่วโลกยังสามารถร่วมชมโมเมนต์สุดฟินได้แบบเรียลไทม์ ผ่านการรับชมแบบ Live Streaming ทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก โดยแฟนๆ เตรียมล็อคคิวซื้อบัตรกันได้เลย
สำหรับผู้สนใจสามารถจับจองบัตรงาน “POND PHUWIN RENDEZVOUS FANCON”บนช่องทางออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายนนี้ เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เปิดจำหน่ายทุกที่นั่ง ทางออนไลน์ที่ www.thaiticketmajor.com เท่านั้น และ เปิดจำหน่ายบัตร ทุกช่องทางตามปกติในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2568 เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, www.thaiticketmajor.com และ Call center โทร 0-2262-3456 โดยบัตรราคา 6,500 / 6,000 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท และดูสดผ่าน TTM L