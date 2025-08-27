รักนะจุ๊บๆ! “พี่แจ็ค” JACKSON WANG ส่งคลิปถึงแฟนไทย พร้อมระเบิดพลังเดือดจักรวาล MAGICMAN 2 เวทีไทยสะเทือนแน่!

เรียกว่าทุกแพลตฟอร์มโดนยึดพื้นที่ไปด้วย MAGICMAN! และกลายเป็นวาระแห่งด้อมทันทีที่ศิลปินระดับโลก “แจ็คสัน หวัง” (JACKSON WANG) ประกาศเปิดเวิลด์ทัวร์ใหม่ โดยเลือกประเทศไทยเป็นจุดสตาร์ทที่แรก! งาน “MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Bangkok Presented by Galaxy Resorts Thailand” กับ 2 รอบการแสดงสุดยิ่งใหญ่กว่าครั้งก่อน ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 20:00 น. และวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 19:00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยผู้จัด iMe Thailand พร้อมทุ่มไม่อั้นเพื่อความอลังการทุกโชว์
งานนี้แฟนคลับทั้งด้อมรีบล็อกวันในปฏิทินกันรัวๆ พร้อมวอร์มนิ้วเตรียมเปิดศึกกดบัตรสุดเดือด บอกเลยว่าไม่มีใครยอมใคร! แต่ก่อนที่เวทีกรุงเทพฯ จะลุกเป็นไฟ พี่แจ็คไม่รอช้า! ส่งคลิปสุดพิเศษมาการันตีความยิ่งใหญ่ของ MAGICMAN2 ด้วยตัวเอง พร้อมชวนแฟนๆ ไปเป็นส่วนหนึ่งของงานครั้งนี้ว่า
“สวัสดีครับ ผม แจ็คสัน หวัง พวกคุณพร้อมสำหรับ MAGICMAN 2 ไหมครับ? งานนี้จะสนุกสุดๆ แน่นอนครับ ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าทัวร์ทั้งหมด โดยเฉพาะเนื้อเรื่องของโชว์ และทุกสิ่งที่ผมอยากนำเสนอให้ทุกคนเห็น มันคือความจริงใจแบบไม่ปรุงแต่ง และซื่อสัตย์ต่อโชว์ครับ ผมคิดว่าทุกคนที่ได้มาสัมผัสทัวร์ MAGICMAN 2 จะไม่เหมือนแค่การดูหนังธรรมดา แต่มันเหมือนการชมละครเวทีและภาพยนตร์ ที่คุณเข้ามาแล้วได้ประสบการณ์เต็มรูปแบบ คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในหนัง แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวด้วย ผมตื่นเต้นมากที่จะได้โชว์ให้ทุกคนเห็น โดยเฉพาะครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ผมกลับมาในฐานะ พี่แจ็ค กับ MAGIC MAN แล้วพบกันที่อิมแพ็ค อารีน่านะครับ รักนะ จุ๊บๆ”
ฟังด้วยหูยังไม่พอ! ต้องไปเห็นกับตา! พี่แจ็คย้ำแล้วว่าจะโชว์พลัง MAGICMAN เปลี่ยนเวทีคอนเสิร์ตให้เป็นมากกว่า “คอนเสิร์ต” พร้อมดึงทุกคนเข้าสู่จักรวาล MAGICMAN แบบเต็มขั้น! ห้ามพลาดร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์สุดตื่นเต้นที่พี่แจ็คตั้งใจมอบให้แฟนๆ ชาวไทยทุกคน สมกับเป็น “บ้านหลังที่สอง” ที่อบอุ่นที่สุดของเขา!!
สำหรับงาน MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Bangkok Presented by Galaxy Resorts Thailand จะเปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com เท่านั้น และเปิดจำหน่ายครบทุกช่องทาง รวมถึง Call Center 02-262-3456 ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป ราคาบัตร MAGIC 1 18,000 (บัตรยืน) / MAGIC 2 9,000 (บัตรยืน) / 6,900 (บัตรยืน) / 6,500 / 5,500 (บัตรยืน) / 4,300 / 3,500 และ 2,900 บาท สำหรับรายละเอียดงานเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง Facebook และ TikTok : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th
