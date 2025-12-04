คุมตัว “นานา” ฝากขังศาลอาญา ลุ้นประกันตัว เผยเมื่อคืนต้องกินยาคลายเครียด และขอโทร.หาลูก

หลังเมื่อวานนี้ (3 ธ.ค.) “นานา ไรบีนา” ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. จับกุมที่บ้านพัก ในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ และกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และถูกนำตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ล่าสุดวันนี้ (4 ธ.ค.) เวลา 09.39 น. “นานา” ได้ถูกนำตัวส่งฝากขังผลัดแรกที่ศาลอาญา โดยเจ้าตัวยังคงใส่ชุดเดิมกับเมื่อวานนี้ พร้อมสวมหมวก ใส่แว่นตาดำ และคลุมตัวด้วยผ้ามิดชิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รีบพาเจ้าตัว ฝ่ากองทัพสื่อมวลชนไปขึ้นรถตู้อย่างรวดเร็ว และไม่ตอบคำถามใดๆ
โดยมีรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา นานา มีอาการเครียด จนต้องทานยาคลายเครียด และขอเจ้าหน้าที่โทรศัพท์หาลูกด้วยความเป็นห่วงและคิดถึง นอกจากนั้นวันนี้ นานา ยังมีลุ้นประกันตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลว่าจะพิจารณาอย่างไร