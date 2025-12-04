น้องสาว “นานา” รุดเยี่ยมพี่สาว ก่อนถูกนำตัวฝากขังศาลอาญาวันนี้

เป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ หลังเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2568 ที่ผ่านมา พิธีกรและอดีตดีเจ “นานา ไรบีนา” ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. จับกุมที่บ้านพัก ในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ และกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และถูกนำตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ก่อนที่วันนี้ (4 ธ.ค.2568) เวลา 09.00 น. จะถูกนำตัวส่งฝากขังศาลอาญา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ล่าสุด วันนี้ เวลา 08.00 น. “แนน” น้องสาวของนานา ได้เดินทางมาเยี่ยมพี่สาว ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยเจ้าตัวมีสีหน้าเรียบเฉย แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆ ท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนที่มารอเกาะติดทำข่าวแทบทุกสำนัก