หิ้ว "นานา ไรบีนา" สอบเข้ม ปมฉ้อโกงเพื่อนในวงการ- เจ้าตัวเครียดปัดตอบคำถามสื่อ

ตำรวจ ปอศ.ควบคุมตัว "นานา ไรบีนา" ถึง บช.ก. เตรียมสอบเข้ม ปมฉ้อโกงเพื่อนในวงการเสียหายนับร้อยล้าน เจ้าตัวเครียดปัดตอบคำถามสื่อมวลชน
วันนี้ (3 ธ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 10.55 น. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ กก.4 บก.ปอศ. คุมตัว นานา ไรบีน่า ดารานักแสดงชื่อดัง ผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหา"ฉ้อโกง และ พรก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประขาชน" เดินทางมาถึงยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อทำการสอบปากคำ ภายหลังสามารถจับกุมตัวได้ที่ บ้านพักย่านพระโขนง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
รายงานว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่คุมตัว นานา ลงจากรถ ก่อนพาเดินเข้าไปยังภายในอาคารพิทักษ์สันติ นั้น เผยให้เห็นภาพเจ้าตัวที่อยู่ในอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด และ เลี่ยงที่จะไม่ตอบคำถามต่อสื่อมวลชน ก่อนจะรีบเดินเข้าไปภายในตัวอาคาร โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่คุ้มกันอย่างแน่นหนา