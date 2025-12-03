เผย "นานา" สุดแสบ!ปลอมสลิป-เอกสารโอนหุ้น ตุ๋น 17 เพื่อนซี้ลงทุน 4 ธุรกิจทิพย์ สูญเงินรวม 190 ล้าน

เปิดพฤติกรรม"นานา ไรบีนา" ชวนเพื่อนสนิท-ผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติ รวม 17 ราย หลอกลงทุน 4ธุรกิจทิพย์ อ้างผลตอบแทนดีสุดแสบปลอมสลิปโอนเงิน-เอกสารโอนหุ้นจนเหยื่อตายใจ สูญเงินกว่า 190 ล้านบาท
วันนี้ ( 3 ธ.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วรวุฒิ คงรักษา สว.กก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์ สว.กก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ท.สาธิต หาวงษ์ชัย สว.กก.4 บก.ปอศ. และ พ.ต.ต.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์ สว.กก.4 บก.ปอศ. นำกำลังกำลังจับกุม นางไรบีนาอินทชัย หรือ"นานา ไรบีนา" ดาราสาวชื่อดังอายุ 44 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 7195/2568 ลงวันที่ 2 ธ.ค.68 ข้อหา “ฉ้อโกงทรัพย์ และกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน” ได้ที่บ้านพักในหมู่บ้านหรู ซอยเอกมัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากได้มีผู้เสียหาย จำนวน 17 ราย เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ.ว่าเมื่อประมาณเดือน ต.ค. 65 ได้ถูกดาราสาวชื่อดัง ชักชวนให้ร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล เสนอผลตอบแทนสูงร้อยละ 4-7 ต่อเดือน, ลงทุนเทรดหุ้นกับผู้มีชื่อเสียงในวงการเทรดหุ้น, ลงทุนขายหุ้นในธุรกิจกีฬาบาสเก็ตบอล, ร้านอาหารต่างประเทศ และบริษัทต่างๆ ของตนและ ลงทุนในกองทุนเครือธุรกิจครอบครัวรายใหญ่
โดย นางไรบีนา ผู้ต้องหาได้ชักชวนกลุ่มเพื่อนสนิท, บุคคลใกล้ชิด และกลุ่มผู้ปกครองในโรงเรียนนานาชาติ โดยอาศัยความเชื่อใจและความน่าเชื่อถือของตน ประกอบกับมีการแอบอ้างผู้มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจ ทำให้กลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อ โอนเงินร่วมลงทุนกับผู้ต้องหา ซึ่งในระยะแรกผู้เสียหายบางรายได้รับผลตอบแทนตามที่เสนอจริง ประกอบกับผู้ต้องหาได้นำหลักฐานการโอนเงินปลอมและเอกสารการโอนหุ้นปลอมมาแสดงต่อผู้เสียหาย ทำให้ผู้เสียหายเกิดความเชื่อมั่นและหลงเชื่อลงทุนกับผู้ต้องหาเรื่อยมา
ต่อมาเมื่อประมาณเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้ต้องหาเริ่มไม่จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เสียหาย โดยอ้างว่าบัญชีธนาคารถูกหน่วยงานของรัฐระงับการทำธุรกรรม จึงไม่สามารถดำเนินการจ่ายคืนเงินลงทุนและปันผลการลงทุนได้ เมื่อถูกทวงถาม ก็ได้ออกเช็คเงินสดเพื่อจะชำระเงินลงทุนและเงินปันผลคืนให้กับผู้เสียหาย โดยเมื่อนำเช็คเงินสดไปเรียกเก็บกับธนาคาร กลับถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค เนื่องจากไม่มีเงินในบัญชี และภายหลังได้ทราบว่าบุคคลมีชื่อเสียงที่ถูกผู้ต้องหากล่าวอ้างนั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนแต่อย่างใด ผู้เสียหายเชื่อว่าถูกหลอกลวง จึงเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายรวม กว่า 190 ล้านบาท
จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า นอกจากพฤติการณ์ในการชักชวนระดมทุนแล้ว ผู้ต้องหายังมีการปลอมหลักฐานสลิปการโอนเงิน ปลอมแปลงเอกสารการโอนหุ้นบริษัทร้านตัดผมชื่อดัง ซึ่งผู้ต้องหาเป็นเจ้าของอยู่ และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ตามที่กล่าวอ้าง โดยผู้ต้องหามีการทำธุรกรรมเบิกถอนเงินสดที่ธนาคารเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการนำเงินลงทุนที่ได้รับมาไปหมุนเวียนจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนรายอื่น ซึ่งลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลขออนุมัติออกหมายจับไว้กระทั่งนำกำลังจับกุมได้พร้อมของกลางอาทิ โทรศัพท์ iphone 7 เครื่อง,
art toy bearbrick และอื่นๆ 11 กล่อง, ledger-nano-x (hardware wallet) 1 ชิ้น, กระเป๋า hermes berkin 1 ใบ, กระเป๋า หิ้ว louis vuitton 1 ใบ, จิวเวอรี่ แบรนด์ต่างๆ ประมาณ 50 ชิ้นและ รถยนต์ mini coper รุ่น aceman สีขาว 1 คัน
นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ โฉนดที่ดิน จ.อ่างทอง จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 64 ตร.วา จ.อ่างทอง และโฉนดที่ดินในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 87.9 ตร.วา ซึ่งจะได้ดำเนินการตรวจสอบการได้มา
สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงได้นำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป