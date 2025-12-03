เหมือนรู้ชะตา! “นานา ไรบีนา” โพสต์ความในใจร่ายยาว ก่อนถูกบุกรวบคาบ้านพักช่วงเช้าวันนี้

ทำเอาใจหายไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่ช่วงเช้าวันนี้ (3 ธ.ค.68) มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. นำโดย “พ.ต.อ.กริช วรทัต” ผกก.4 บก.ปอศ. เข้าจับกุม “นานา ไรบีน่า” อายุ 45 ปี ตามหมายจับในข้อหา ฉ้อโกง และความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
โดยการจับกุมเกิดขึ้นที่บ้านพักย่านพระโขนง หลังมีผู้เสียหายหลายรายเดินทางเข้าแจ้งความต่อ กก.4 บก.ปอศ. ให้ดำเนินคดีจากพฤติการณ์ถูกหลอกให้ร่วมทำธุรกรรมจนได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะนี้นานาถูกคุมตัวไปยัง บก.ปอศ. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งหากส่องในอินสตาแกรมนานาก่อนถูกบุกรวบคาบ้านพัก เจ้าตัวได้โพสต์ความในใจร่ายยาวเอาไว้
“จากความตั้งใจที่จะพัฒนาเด็กๆ มาจนถึงวันนี้… วันที่เราได้เห็นความสุข ความภูมิใจ และรอยยิ้มของทุกครอบครัวในบ้าน YBL Thailand มันคือหลักฐานชัดเจนว่าความพยายามของเด็กๆ ทุกคนไม่เคยสูญเปล่าเลยค่ะ
เพื่ออนาคตของนักกีฬาบาสเกตบอลไทย หนูๆ ทุกคนตั้งใจซ้อม ทุ่มเท และเติบโตขึ้นในทุกๆ สัปดาห์ ช่วงนี้เป็นช่วง playoff ที่ทั้งสนุก เข้มข้น และลุ้นกันทุกแมตช์ เด็กๆ เก่งมากจริงๆ ขอฝากให้ทุกคนแวะไปชม ไปเชียร์ ไปกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆ ได้ที่เพจ YBL Thailand และ YouTube YBL Thailand กันนะคะ
…และมาถึงช่วงเวลานี้
ตัวนานาเองขอถอยออกมาเพื่อจัดการและแก้ไขเรื่องส่วนตัว ให้ลีกสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ตั้งแต่วันแรก แม้จะต้องถอยมาอยู่ข้างสนาม แต่หัวใจยังคงอยู่กับ YBL เสมอ
จากวันแรกที่ตั้งใจสร้างพื้นที่สำหรับเด็กๆ
ตั้งใจให้ที่นี่เป็นบ้าน เป็นโอกาส และเป็นอนาคต
จนถึงวันนี้ที่ลีกเติบโตขึ้น พร้อมกับความสามารถของเด็กๆ ทุกคน
นานาขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน ทุกความไว้วางใจ และทุกความเชื่อมั่นที่มีให้กันมาตลอด
แม้จะถอยหนึ่งก้าวในวันนี้
แต่ความรัก ความตั้งใจ และบทบาทของ “แม่นานา” ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะ ไม่ไปไหน ทีมงานทุกคนยังคงเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
นานาจะยังคงสนับสนุน ให้กำลังใจ และอยู่เคียงข้างลูกๆ ใน YBL ทุกคนตลอดไป เมื่อทุกอย่างคลี่คลาย แม่นานาจะกลับไปทำหน้าที่รักมากๆ ต่อไปนะคะ
ขอให้เด็กๆ สนุกกับการแข่ง โชว์ศักยภาพให้เต็มที่
และเติบโตไปเป็นนักกีฬาที่เข้มแข็งทั้งกายและใจนะคะ ❤️🏀✨
@yblthailand
#yblthailand #yblseason3”
รวมทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมา นานา ได้ไลฟ์สดในติ๊กต๊อกขายของกับเพื่อนสนิทอย่างดีเจบอย แต่ระหว่างไลฟ์เจ้าตัวก็โทรศัพท์หาทนายวุ่นวายอยู่ไม่น้อย