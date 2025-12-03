กองปราบบุกจับ! ‘นานา ไรบีนา’ แชร์ลูกโซ่ 190 ล้าน ยึด Hardware Wallet ส่อโยกเงินเข้าคริปโต

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ "Wolf in Sheep's Clothing" บุกรวบดาราดัง ‘นานา ไรบีนา’ คาบ้านพักย่านเอกมัย เซ่นปมฉ้อโกงประชาชนมูลค่า 190 ล้านบาท แต่สิ่งที่ทำชุดจับกุมต้องจับตาเป็นพิเศษคือการตรวจพบ “Hardware Wallet” อุปกรณ์เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลแบบออฟไลน์ สะท้อนพฤติการณ์ “เหนือเมฆ” ส่อโยกย้ายเงินตุ๋นเข้าสู่โลกคริปโตฯ เพื่ออำพรางเส้นทางการเงินและหลบเลี่ยงการอายัดบัญชีจากภาครัฐ เปิดแผลลึกขบวนการแชร์ลูกโซ่ยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลุมหลบภัย
เจาะปม ‘Ledger Nano X’ กุญแจปริศนาสู่ขุมทรัพย์ดิจิทัล
วันนี้ (3 ธ.ค.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นำโดย พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. และ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. ได้นำกำลังเข้าจับกุม นางไรบีนา อินทชัย หรือ "นานา ไรบีนา" ดาราสาวชื่อดังวัย 44 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “ฉ้อโกงทรัพย์ และกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน”
ไฮไลต์สำคัญของการจับกุมครั้งนี้ ไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินแบรนด์เนมเพียงอย่างเดียว แต่เจ้าหน้าที่ ปอศ. ได้ทำการตรวจยึด "Ledger Nano X" ซึ่งเป็น Hardware Wallet หรือกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ Cold Storage จำนวน 1 ชิ้น การค้นพบอุปกรณ์ชิ้นนี้มีนัยสำคัญทางคดีอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนคริปโตฯ ใช้เพื่อเก็บ Private Key แบบออฟไลน์ ตัดขาดจากอินเทอร์เน็ต ทำให้ยากต่อการตรวจสอบและเจาะระบบ
หลักฐานชิ้นนี้สอดคล้องกับข้อสมมติฐานทางสืบสวนที่พบว่า ผู้ต้องหามีการทำธุรกรรมเบิกถอนเงินสดจำนวนมหาศาลออกจากระบบธนาคารแบบผิดปกติ ซึ่งส่อเจตนาว่าอาจมีการ "แปลงสภาพเงินสด" (Fiat Currency) ที่ได้จากการระดมทุน ไปสู่ "สินทรัพย์ดิจิทัล" (Digital Assets) เช่น Bitcoin หรือ Stablecoins เพื่อซุกซ่อนทรัพย์สินจากการติดตามของเจ้าหน้าที่ (Asset Concealment) และเตรียมการฟอกเงินผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน
แกะรอยเส้นทางเงิน จาก 'แชร์ลูกโซ่' สู่ 'Crypto Shadow'
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเชิงลึก เจ้าหน้าที่พบพฤติการณ์ที่เข้าข่าย "แชร์ลูกโซ่" หรือ "Ponzi Scheme" โดยผู้ต้องหาไม่ได้นำเงินไปลงทุนในธุรกิจจริงตามที่กล่าวอ้าง แต่ใช้วิธีนำเงินจากสมาชิกใหม่มาจ่ายสมาชิกเก่า แต่เมื่อวงเงินเริ่มสะดุด ผู้ต้องหาอ้างว่า "บัญชีธนาคารถูกระงับ" ไม่สามารถโอนเงินได้ ซึ่งเป็นข้ออ้างคลาสสิกของมิจฉาชีพยุคใหม่ที่มักจะโยกย้ายเงินเข้าสู่โลก DeFi หรือตลาดคริปโตฯ ก่อนที่เหยื่อจะรู้ตัว
การยึด Hardware Wallet ได้ในครั้งนี้ ถือเป็นกุญแจสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์และ ปอศ. จะต้องเร่ง "แกะรอยบนเชน" (On-chain Analysis) เพื่อตรวจสอบว่ามีสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนเท่าใดที่ถูกโอนเข้าไป และมีความเชื่อมโยงกับเงิน 190 ล้านบาทที่หายไปหรือไม่
เปิดพฤติการณ์ลวงโลก "ขายฝัน 4 ธุรกิจทิพย์" เหยื่อไฮโซเจ็บหนัก
สำหรับที่มาของคดีนี้ เริ่มต้นจากการที่ผู้เสียหาย 17 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทและผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติ เข้าร้องทุกข์ว่าถูกดาราสาวใช้เครดิตทางสังคมชักชวนลงทุนใน 4 ธุรกิจทิพย์ ได้แก่
1. ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ (Yield 4-7% ต่อเดือน)
2. การเทรดหุ้น V.I.P.
3. ธุรกิจกีฬาบาสเกตบอล
4. ร้านอาหารและกงสีครอบครัว
โดยมีการปลอมแปลงสลิปโอนเงินและเอกสารการโอนหุ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จนเหยื่อตายใจระดมเงินลงทุนรวมกว่า 190 ล้านบาท ก่อนจะหยุดจ่ายผลตอบแทนและเช็คเด้งในที่สุด
ยึดทรัพย์หรูเกลี้ยง-เจ้าตัวปฏิเสธเสียงแข็ง
นอกเหนือจากอุปกรณ์คริปโตฯ เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจยึดทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ ที่คาดว่าได้มาจากการกระทำความผิด ประกอบด้วย รถยนต์ไฟฟ้าหรู Mini Cooper รุ่น Aceman, กระเป๋าแบรนด์เนม Hermes และ Louis Vuitton, เครื่องประดับจิวเวลรีกว่า 50 ชิ้น, โทรศัพท์ iPhone 7 เครื่อง และของสะสม Art Toy รวมถึงโฉนดที่ดินใน กทม. และอ่างทอง
เบื้องต้น ในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การ "ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา" เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีและขยายผลตรวจสอบ Wallet ดังกล่าวต่อไป ว่าจะเป็นกุญแจไขปริศนาเงิน 190 ล้านที่หายไปได้หรือไม่