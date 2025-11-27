ชายปริศนามอบเงิน 500,000 บาท ผ่านเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 2568 เฉลยแล้วเป็น CEO ชื่อดัง!

ช่วงค่ำวันนี้ เกิดกระแสในโลกออนไลน์หลังมีภาพชายหนุ่มผู้ไม่เปิดเผยตัวมาก่อน เดินทางเข้ามามอบเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ซึ่งทำหน้าที่เป็น สะพานบุญอยู่ที่จุดช่วยเหลือ สายไหม 73 เพื่อรวบรวมสิ่งของและเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 2568
หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตต่างตั้งคำถามว่า “ชายผู้นี้คือใคร” เนื่องจากการมอบเงินเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่มีการประกาศล่วงหน้า
ต่อมาได้มีการยืนยันแล้วว่า บุคคลดังกล่าวคือ คุณหยก อรรคพล หยกยิ่งยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทโฮปฟูล จำกัด (Hopeful Co., Ltd.) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทย คุณหยกเปิดเผยว่า ตนเห็นข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้และทราบว่ามีหลายครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงตัดสินใจเข้าร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือของภาคประชาชน โดยเลือกส่งผ่านเจนนี่ซึ่งกำลังประสานงานรับบริจาคอยู่ที่จุดสายไหม 73
“ตั้งใจอยากช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวใต้ตามกำลังที่ทำได้ และเห็นว่าจุดสะพานบุญของคุณเจนนี่กำลังเร่งส่งของช่วยเหลือ จึงอยากร่วมสนับสนุนให้การช่วยเหลือดำเนินไปได้เร็วขึ้น” คุณหยก กล่าว
ด้านเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น กล่าวว่า เงินบริจาคทั้งหมดจะถูกจัดสรรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ตามความจำเป็นอย่างเร่งด่วน พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมส่งพลังน้ำใจในครั้งนี้
การมอบเงินสมทบในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและประชาชนที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือกันในยามเกิดวิกฤติ สร้างความอบอุ่นใจและเป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป