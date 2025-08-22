xs
xsm
sm
md
lg

RAVIPA จัดพิธี “วาราลักษมี วรัทตัม” สักการะองค์พระแม่ลักษมี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



RAVIPA แบรนด์เครื่องประดับไทย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์พระแม่ลักษมี จัดพิธีถวายดอกไม้เพื่อเคารพสักการะพระแม่ลักษมี เนื่องในวันวาราลักษมี วรัทตัม ซึ่งเป็นวันสำคัญแห่งการบูชาเทวีผู้ประทานความมั่งคั่ง ร่ำรวย และพรแห่งความรัก ในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ ศาลพระแม่ลักษมี ชั้น 4 ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ โดยมีคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และผู้ศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง


ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ RAVIPA ได้สร้างสรรค์การตกแต่งสถานที่และพานพุ่มดอกไม้ถวายองค์พระแม่ลักษมีอย่างประณีต โดยใช้แรงบันดาลใจจาก ดีไซน์เชือกถักซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เป็นแกนหลัก การตกแต่งนี้เปรียบเสมือน “สะพานบุญ” ที่เชื่อมโยงผู้ศรัทธาและลูกรักองค์พระแม่ลักษมี ให้ได้ร่วมสักการะและขอพรอย่างใกล้ชิดในวันสำคัญ


นอกจากนี้ ยังมีการผสมผสานความงดงามของดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระแม่ลักษมี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและความสมบูรณ์ให้แก่พิธีกรรมโดยจัดทำ “เข็มกลัดพระแม่ลักษมี” วางจำหน่ายในราคาเดียว 890 บาท ผลิตในจำนวนจำกัด เพื่อคงไว้ซึ่งความพิเศษเฉพาะบุคคล โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะสมทบทุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สะท้อนเจตนารมณ์ของ RAVIPA ในการส่งต่อคุณค่าความดีงามคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน


ธนิสา วีระศักดิ์ศรี ประธานผู้บริหาร กล่าวว่า “ แบรนด์ RAVIPA มีความศรัทธาอย่างแน่วแน่ต่อองค์พระแม่ลักษมีมาเป็นเวลายาวนาน และเชื่อมั่นในพลังแห่งความมั่งคั่ง ความรัก และความอุดมสมบูรณ์ที่พระองค์ประทานให้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงนำแรงบันดาลใจจากเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่ลักษมี มาสร้างสรรค์คอลเลกชัน LAKSHMI ที่เต็มเปี่ยมด้วยความหมาย เพื่อให้ RAVIPA เป็นสัญลักษณ์แทนพระแม่ลักษมีในการส่งต่อพลังบวก ศรัทธา และแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สวมใส่ในทุกช่วงเวลา”







RAVIPA จัดพิธี “วาราลักษมี วรัทตัม” สักการะองค์พระแม่ลักษมี
RAVIPA จัดพิธี “วาราลักษมี วรัทตัม” สักการะองค์พระแม่ลักษมี
RAVIPA จัดพิธี “วาราลักษมี วรัทตัม” สักการะองค์พระแม่ลักษมี
RAVIPA จัดพิธี “วาราลักษมี วรัทตัม” สักการะองค์พระแม่ลักษมี
RAVIPA จัดพิธี “วาราลักษมี วรัทตัม” สักการะองค์พระแม่ลักษมี
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น