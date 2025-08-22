RAVIPA จัดพิธี “วาราลักษมี วรัทตัม” สักการะองค์พระแม่ลักษมี

RAVIPA แบรนด์เครื่องประดับไทย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์พระแม่ลักษมี จัดพิธีถวายดอกไม้เพื่อเคารพสักการะพระแม่ลักษมี เนื่องในวันวาราลักษมี วรัทตัม ซึ่งเป็นวันสำคัญแห่งการบูชาเทวีผู้ประทานความมั่งคั่ง ร่ำรวย และพรแห่งความรัก ในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ ศาลพระแม่ลักษมี ชั้น 4 ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ โดยมีคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และผู้ศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ RAVIPA ได้สร้างสรรค์การตกแต่งสถานที่และพานพุ่มดอกไม้ถวายองค์พระแม่ลักษมีอย่างประณีต โดยใช้แรงบันดาลใจจาก ดีไซน์เชือกถักซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เป็นแกนหลัก การตกแต่งนี้เปรียบเสมือน “สะพานบุญ” ที่เชื่อมโยงผู้ศรัทธาและลูกรักองค์พระแม่ลักษมี ให้ได้ร่วมสักการะและขอพรอย่างใกล้ชิดในวันสำคัญ
นอกจากนี้ ยังมีการผสมผสานความงดงามของดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระแม่ลักษมี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและความสมบูรณ์ให้แก่พิธีกรรมโดยจัดทำ “เข็มกลัดพระแม่ลักษมี” วางจำหน่ายในราคาเดียว 890 บาท ผลิตในจำนวนจำกัด เพื่อคงไว้ซึ่งความพิเศษเฉพาะบุคคล โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะสมทบทุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สะท้อนเจตนารมณ์ของ RAVIPA ในการส่งต่อคุณค่าความดีงามคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
ธนิสา วีระศักดิ์ศรี ประธานผู้บริหาร กล่าวว่า “ แบรนด์ RAVIPA มีความศรัทธาอย่างแน่วแน่ต่อองค์พระแม่ลักษมีมาเป็นเวลายาวนาน และเชื่อมั่นในพลังแห่งความมั่งคั่ง ความรัก และความอุดมสมบูรณ์ที่พระองค์ประทานให้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงนำแรงบันดาลใจจากเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่ลักษมี มาสร้างสรรค์คอลเลกชัน LAKSHMI ที่เต็มเปี่ยมด้วยความหมาย เพื่อให้ RAVIPA เป็นสัญลักษณ์แทนพระแม่ลักษมีในการส่งต่อพลังบวก ศรัทธา และแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สวมใส่ในทุกช่วงเวลา”