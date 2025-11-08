GULF มอบเงิน 1 ล้านบาท ปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้องผ่าตัด ตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช และ ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร รองคณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช
นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การสนับสนุนการปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราชในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการทำงานภารกิจเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ในด้านสาธารณสุข ซึ่ง GULF ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสำหรับประชาชน การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ ผ่านการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในระยะยาว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปรับปรุงห้องผ่าตัดในครั้งนี้ จะทำให้โรงพยาบาลสามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพมากขึ้น และผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด”
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ห้องผ่าตัดตึกสยามินทร์ ชั้น 3, 4 และ 5 โรงพยาบาลศิริราช มีจำนวน 60 ห้อง เปิดใช้งานมาแล้วกว่า 35 ปี ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ 365 วันต่อปี ไม่มีวันหยุด ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดรักษาไปแล้วมากกว่า 1 ล้านราย โดยคนไข้ส่วนใหญ่ได้รับการดูแลและหายจากโรคภัยไข้เจ็บสามารถกลับไปใช้ชีวิต ดูแลครอบครัว ทำหน้าที่ของพลเมืองของสังคมได้อย่างเข้มแข็ง”
“แต่วันนี้ห้องผ่าตัดทั้ง 60 ห้อง ผ่านการใช้งานหนักมาอย่างยาวนาน ทำให้มีสภาพทรุดโทรม โดยเฉพาะระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้อง ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น การกรองอากาศ ระบบการเข้าออก ตลอดจนระบบที่ช่วยให้การทำงานของหมอและพยาบาลภายในห้องผ่าตัดมีความสะดวก รวดเร็ว เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นห้องผ่าตัดนี้จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง และการสนับสนุนของ GULF ในครั้งนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้คนไข้ของโรงพยาบาลศิริราชได้รับการรักษาที่ดีขึ้น ทั้งยังลดระยะเวลาในการรอคอยการผ่าตัด ในฐานะตัวแทนของโรงพยาบาลศิริราช ต้องขอบคุณ GULF ที่ตั้งใจนำเงินมาช่วยเหลือครั้งนี้ และขอเป็นสะพานบุญที่นำความตั้งใจส่งต่อไปถึงชีวิตผู้ป่วย เพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด”