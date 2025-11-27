เอสซีจี ตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระภาครัฐ” ระดมพนักงานเอสซีจีภาคใต้ร่วมมือเครือข่ายลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือ

เอสซีจีจัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระภาครัฐ” ที่โรงปูนเอสซีจี ทุ่งสง และสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา แบ่งเบาภาระภาครัฐ เร่งบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา พร้อมประสานงานภาครัฐและเครือข่าย ช่วยเหลืออุตสาหกรรมภาคใต้ให้ผ่านวิกฤตและเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแรง
ชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารความยั่งยืน เอสซีจี เปิดเผยว่า “มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลา ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมกว่า 700 แห่ง ต้องหยุดดำเนินการ สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท เอสซีจีได้จัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระภาครัฐ” ระดมพนักงานเอสซีจีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ เปิดสายด่วน โทร 092-932-0070 รับเรื่องขอความช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อแบ่งเบาภาระภาครัฐและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม”
นอกจากนี้ มูลนิธิเอสซีจี ยังได้ร่วมกับเครือข่ายในภาคใต้ ส่งมอบข้าวกล่อง ถุงยังชีพ และน้ำดื่ม เพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลา และสงขลา มูลค่า 250,000 บาท พร้อมเป็นสะพานบุญเชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้