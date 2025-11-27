มท.4 นำทัพ! Kick Off “ปลุกกระแส เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้พีพี”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น. นางสาวศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้พีพี” จัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง (เกาะพีพี) พร้อมประกาศให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นต้นแบบในการสร้างสมดุลของระบบนิเวศ ช่วยยกระดับให้เกาะพีพีเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก อีกทั้งเป็นการประกาศหมุดหมายที่เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลภายใต้นโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่การส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เติบโตไปพร้อมกันกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง (เกาะพีพี) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ที่ออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุม ดูแล บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับรางวัล Winner in Landscape Architecture – Park and Garden Landscape จากการประกวด Built Design Awards (BLT) 2025 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความสามารถในการรองรับและบำบัดน้ำเสีย 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ำที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
โดยศูนย์ฯ แห่งนี้มีการออกแบบลักษณะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบก่อสร้างใต้ดิน พร้อมติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านบน ให้เป็นแหล่งนันทนาการสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงใช้เป็นสถานที่จัดงาน “เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้พีพี” ในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลุกกระแสให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนัก รับรู้ ให้ความสำคัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการปัญหาน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ “เมืองกระบี่ยั่งยืน สะอาด สวยงาม ปลอดภัย”