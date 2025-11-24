“กาน-เฟย” ทัวร์แคนทีนนักกีฬา “Ajinomoto Victory Canteen” ดวลเกมสุดมันกับนักกีฬาดาวรุ่ง ส่งกำลังใจเคาท์ดาวน์ซีเกมส์ 2025!

คู่หูคนดัง “กาน” และ “เฟย” แท็กทีมนักกีฬาดาวรุ่งทีมชาติไทย “มินต์” “ชมพู่” และ “จิมมี่” พาทัวร์ “Ajinomoto Victory Canteen” หรือ ศูนย์โภชนาการหลักสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ในงาน The Victory Night ที่จับมือกันมาสร้างความคึกคักให้กับค่ำคืน ด้วยกิจกรรมแข่งทำข้าวปั้นพลังงานสุดมัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแบบ ‘กินดี มีสุข’ พร้อมเสริมทัพการสื่อสารของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด “ใส่สุดทุกคำไฟท์สุดทุกเกม” ในการสนับสนุนการแข่งขันซีเกมส์ ผ่านกลยุทธ์โภชนาการที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่จะมาถึง
อาหารอร่อยเต็มรสชาติ ณ แคนทีนสำหรับนักกีฬา ชวนสัมผัสวิถีชีวิตของนักกีฬาทีมชาติไทยในมุมต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม ‘Victory Buddy Tour’ โดยมี 3 นักกีฬาทีมชาติไทย มินต์ รมิตา เตรณานนท์ นักคาราเต้ / ชมพู่ กชพร ประทุมสุวรรณ นักยิงธนู และ จิมมี่ พิฆเนศ สุขหยิก นักกีฬาคิกบ็อกซิ่ง นำทัวร์แคนทีนกับ “กาน ชัชนันท์ และเฟย ภัทร” อย่างใกล้ชิด โดย “Ajinomoto Victory Canteen” นำเสนอ ‘มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals)’ เมนูพิเศษ ที่พลิกโฉมอาหารยอดนิยมให้กลายเป็นยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการ ภายใต้แนวคิด ‘เรากินเพื่ออะไร?’ (Eat with Purpose)’ เพลิดเพลินกับบุฟเฟต์เพื่อสุขภาพ ที่มีเมนูอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
และไฮไลต์พิเศษ กาน–เฟย ร่วมสนุกในเกมแข่งทำข้าวปั้นพลังงาน อีกหนึ่งช่วงสำคัญของงานคือกิจกรรมแข่งทำข้าวปั้นพลังงาน ที่สองหนุ่ม “กาน–เฟย” จับคู่ร่วมทีมกับเหล่านักกีฬาเลือดใหม่ โชว์ความเป็นทีมเวิร์กในการทำเมนูสุดครีเอท กานและเฟย เล่าว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมแคนทีนอาหารของนักกีฬาทีมชาติ และได้เห็นว่าวัน ๆ หนึ่งนักกีฬากินอะไรกันบ้าง พอได้ลองชิมแล้วก็รู้เลยว่าเมนูต่าง ๆ ถูกออกแบบมาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งดีต่อสุขภาพ และมีสารอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน ในฐานะแฟนกีฬา
เราดีใจมากที่ได้มาเจอนักกีฬาทีมชาติอย่างใกล้ชิด และได้ทำข้าวปั้นพลังงานร่วมกัน วันนี้ถือเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ดี ๆ ที่ทำให้ทุกคนเห็นว่า อาหารสุขภาพก็อร่อยได้และนำเอาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างกินดีมีสุข พวกเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน ตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุด คนไทยทุกคนพร้อมส่งแรงเชียร์ให้อย่างเต็มที่ครับ”