รวมพลังเชฟชื่อดังครีเอทมื้ออร่อย เสริมพลังทีมชาติไทยในศึกซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์

ตอกย้ำพลังแห่งชัยชนะด้วยการสนับสนุนเมนูสุขภาพกว่า 90 มื้อ และซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์อะมิโนไวทัล® กว่า 100,000 ชิ้น แก่ทีมชาติไทย ตลอด 3 เดือนเต็มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย สานต่อโครงการ Thailand Victory Project® เพื่อยกระดับมาตรฐานโภชนาการนักกีฬาระดับภูมิภาค จัดงานเปิด “Ajinomoto Victory Canteen” ศูนย์โภชนาการหลักสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย อย่างเป็นทางการ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อเป็นศูนย์กลางโภชนาการกีฬาของประเทศ ดึงเชฟนานา กูรูอาหารมากฝีมือจากครอบครัวเชฟระดับตำนานมาร่วมครีเอท 12 เมนูพิเศษ “มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals)” และเสิร์ฟกองทัพเมนูสุขภาพรวมทั้งสิ้นกว่า 90 มื้อ ควบคู่กับผลิตภัณฑ์กรดอะมิโนที่โดดเด่นด้วย AminoScience อย่างอะมิโนไวทัล® เพื่อเติมพลังให้ทีมชาติไทยปลดล็อคพลังแห่งชัยชนะในศึกซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์
โดยมีไฮไลต์คือ 12 เมนูพิเศษ “มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals)” ที่นำเมนูยอดนิยมของคนไทยมาครีเอทใหม่ตามแนวคิด ‘เรากินเพื่ออะไร?’ กับ 3 คอนเซ็ปต์โภชนาการที่ออกแบบมาเพื่อนักกีฬา ได้แก่ กินเพื่อคงสมดุล - มื้อเบา รักษาความบาลานซ์ / กินเพื่อเตรียมพร้อม - สะสมพลังงาน เตรียมซ้อม-แข่งวันต่อไป / กินเพื่อฟื้นฟู - ฟื้นฟูร่างกาย เติมพลังหลังใช้ร่างกายหนัก โดยผสานรสชาติที่คุ้นเคยกับโภชนาการอาหารเพื่อความอร่อยลงตัว โดยมื้ออาหารสุดพิเศษนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันของเชฟนานา-มารีน่า และทีมนักโภชนาการของ Thailand Victory Project® ซึ่งมีโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้านอาหารอย่างยั่งยืนจากฝรั่งเศส เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดการอาหาร โดยพื้นที่ศูนย์โภชนาการฯ ยังประกอบด้วยโซนคาเฟ่ปลุกความรีเฟรชสำหรับนักกีฬา เวทีจัดโชว์ทำอาหารและกิจกรรมกับนักกีฬา และโซนผลิตภัณฑ์อะมิโนไวทัล® ที่ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์มากกว่า 100,000 ชิ้น เพื่อช่วยเรื่องการฟื้นตัวและชาร์จพลังให้แก่ทัพนักกีฬาไทย นอกจากนี้ นักกีฬายังสามารถใช้แอปพลิเคชัน i-LiveWell เพื่อวางแผนและติดตามโภชนาการเฉพาะบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านที่นักกีฬาต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในพิธีเปิด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “Ajinomoto Victory Canteen ถือเป็นหมุดหมายใหม่ของวงการกีฬาไทย เมื่อโภชนาการที่เหมาะสมเดินเคียงคู่การฝึกซ้อมที่เข้มแข็ง เราจึงจะยกระดับขีดความสามารถของนักกีฬาได้ โครงการนี้สะท้อนมิติใหม่ของโภชนาการกีฬาระดับอาเซียน และแสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนานักกีฬาแบบองค์รวม ทั้งด้านความแข็งแกร่งและสุขภาวะ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศ”
ด้าน มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “อายิโนะโมะโต๊ะมีความเชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการมาอย่างยาวนาน ด้วยการยึดมั่นในแนวคิด “กินดี มีสุข”เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยในการรีโนเวท Ajinomoto Victory Canteen ให้เป็นมากกว่าพื้นที่รับประทานอาหาร แต่เป็นการลงทุนเพื่อศักยภาพและกำลังใจของนักกีฬา เป้าหมายของเราคือการนำความเชี่ยวชาญด้าน “AminoScience” มาส่งมอบ ‘มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals)’ เพื่อสร้างความสำเร็จสูงสุดสำหรับนักกีฬา และยังมีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์กรดอะมิโนอย่าง อะมิโนไวทัล® และนำแอปพลิเคชัน i-LiveWell มาใช้เพื่อการติดตามโภชนาการที่เหมาะสม เราภาคภูมิใจที่ได้มอบโซลูชันที่ใช้งานได้จริงและตรงตามหลักทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเสริมทัพสำหรับทีมชาติไทย”
Ajinomoto Victory Canteen เป็นมากกว่าสถานที่รับประทานอาหาร แต่คือศูนย์รวมความกินดีมีสุขของนักกีฬา นอกเหนือจากมื้ออาหารที่มีคุณค่า ที่นี่ยังมีพื้นที่ผ่อนคลายหลังฝึกซ้อมและการให้ความรู้ด้านโภชนาการ เพื่อให้นักกีฬา “กินอย่างมีเป้าหมาย (eat with purpose)” ซึ่งเป็นการผสานโภชนาการเชิงวิทยาศาสตร์ สุขภาวะทางใจ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการปรุงอาหาร ทำให้ที่นี่กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของโภชนาการกีฬาในประเทศไทยและอาเซียน ตอบโจทย์ทั้งการเสริมสมรรถนะ การดูแลสุขภาพระยะยาว การสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งถ่ายทอดผ่านแคมเปญ “Every Meal for Every Victory” เชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจให้นักกีฬาไทยในศึกซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ปี 2025