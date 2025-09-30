อายิโนะโมะโต๊ะ-กกท. เปิดศูนย์โภชนาการอาหารเพื่อชัยชนะของนักกีฬาซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กกท. เปิด “Ajinomoto Victory Canteen” (อายิโนะโมะโต๊ะ วิคตอรี แคนทีน) ศูนย์โภชนาการหลักสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย มุ่งสู่ความสำเร็จในซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ตอกย้ำพลังแห่งชัยชนะด้วยการสนับสนุนเมนูสุขภาพกว่า 90 มื้อ ตลอด 3 เดือนเต็ม มี เชฟนานา รังสรรค์ 12 เมนูพิเศษ “มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals)” พลิกโฉมอาหารยอดฮิตผสานกับโภชนาการเพื่อเพิ่มศักยภาพถึงขีดสุด
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานเปิด “Ajinomoto Victory Canteen” (อายิโนะโมะโต๊ะ วิคตอรี แคนทีน) ศูนย์โภชนาการหลักสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ที่อาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2568
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย สานต่อโครงการ Thailand Victory Project® (ไทยแลนด์ วิคตอรี โปรเจค) เพื่อยกระดับมาตรฐานโภชนาการนักกีฬาระดับภูมิภาค ด้วยการสร้าง “Ajinomoto Victory Canteen” (อายิโนะโมะโต๊ะ วิคตอรี แคนทีน) ศูนย์โภชนาการหลักสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย อย่างเป็นทางการ มี จำนวน 230 ที่นั่ง เป็นทั้งพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย ออกแบบตามมาตรฐานระดับโลก เพื่อรองรับนักกีฬาได้กว่า 300 คนต่อวัน
โครงการนี้ ได้ดึง เชฟนานา-มารีน่า จงเลิศเจษฎาวงศ์ กูรูอาหารมากฝีมือจากครอบครัวเชฟระดับตำนานมาร่วมครีเอท 12 เมนูพิเศษ “มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals)” และเสิร์ฟกองทัพเมนูสุขภาพรวมทั้งสิ้นกว่า 90 มื้อ ควบคู่กับผลิตภัณฑ์กรดอะมิโนที่โดดเด่นด้วย AminoScience อะมิโนไซแอนซ์ อย่างอะมิโนไวทัล® เพื่อเติมพลังให้ทีมชาติไทยปลดล็อคพลังแห่งชัยชนะในซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์
12 เมนูพิเศษ “มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals)” ที่นำเมนูยอดนิยมของคนไทยมาครีเอทใหม่ตามแนวคิด ‘เรากินเพื่ออะไร?’ 3 คอนเซ็ปต์โภชนาการที่ออกแบบมาเพื่อนักกีฬา ได้แก่ กินเพื่อคงสมดุล - มื้อเบา รักษาความบาลานซ์ / กินเพื่อเตรียมพร้อม - สะสมพลังงาน เตรียมซ้อม-แข่งวันต่อไป / กินเพื่อฟื้นฟู - ฟื้นฟูร่างกาย เติมพลังหลังใช้ร่างกายหนัก โดยผสานรสชาติที่คุ้นเคยกับโภชนาการอาหารเพื่อความอร่อยลงตัว
โดยเปิดให้บริการทุกวันพุธ อาทิ มันฝรั่งอบกับหมูทอดและอัลมอนด์ - ชุดเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเติมพลัง, โอโคโนมิยากิสไตล์ฮิโรชิมา พิซซ่าญี่ปุ่น - เมนูเน้นคาร์บเติมพลัง, ไข่ตุ๋นจักรพรรดิ - โปรตีนคอมฟอร์ตเพื่อการฟื้นตัวเร็ว, และ เมนูข้าวปั้น Power Ball (พาวเวอร์บอล) - เอเนอร์จี้บูสเตอร์สไตล์ไทยสำหรับพกพาระหว่างวัน
พื้นที่ศูนย์โภชนาการฯ ยังประกอบด้วยโซนคาเฟ่ปลุกความรีเฟรชสำหรับนักกีฬา เวทีจัดโชว์ทำอาหารและกิจกรรมกับนักกีฬา และโซนผลิตภัณฑ์อะมิโนไวทัล® ที่ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์มากกว่า 100,000 ชิ้น เพื่อช่วยเรื่องการฟื้นตัวและชาร์จพลังให้แก่ทัพนักกีฬาไทย นอกจากนี้ นักกีฬายังสามารถใช้แอปพลิเคชัน i-LiveWell เพื่อวางแผนและติดตามโภชนาการเฉพาะบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านที่นักกีฬาต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “Ajinomoto Victory Canteen (อายิโนะโมะโต๊ะ วิคตอรี แคนทีน) เปิดโลกวงการกีฬาไทย เมื่อโภชนาการที่เหมาะสมเดินเคียงคู่การฝึกซ้อมที่เข้มแข็ง เราจึงจะยกระดับขีดความสามารถของนักกีฬาได้ โครงการนี้สะท้อนมิติใหม่ของโภชนาการกีฬาระดับอาเซียน และแสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนานักกีฬาแบบองค์รวม ทั้งด้านความแข็งแกร่งและสุขภาวะ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศ”
ด้าน มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “อายิโนะโมะโต๊ะมีความเชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการมาอย่างยาวนาน ด้วยการยึดมั่นในแนวคิด “กินดี มีสุข”เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยในการรีโนเวท Ajinomoto Victory Canteen (อายิโนะโมะโต๊ะ วิคตอรี แคนทีน).ให้เป็นมากกว่าพื้นที่รับประทานอาหาร แต่เป็นการลงทุนเพื่อศักยภาพและกำลังใจของนักกีฬา
เป้าหมายของเราคือการนำความเชี่ยวชาญด้าน “AminoScience” อะมิโนไซแอนซ์ มาส่งมอบ ‘มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals)’ เพื่อสร้างความสำเร็จสูงสุดสำหรับนักกีฬา และยังมีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์กรดอะมิโนอย่าง อะมิโนไวทัล® และนำแอปพลิเคชัน i-LiveWell มาใช้เพื่อการติดตามโภชนาการที่เหมาะสม เราภาคภูมิใจที่ได้มอบโซลูชันที่ใช้งานได้จริงและตรงตามหลักทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเสริมทัพสำหรับทีมชาติไทย”
เชฟนานา-มารีน่า จงเลิศเจษฎาวงศ์ เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักกีฬาไทยผ่านมื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เรากินเพื่ออะไร?” โดยได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักโภชนาการมืออาชีพจากอายิโนะโมะโต๊ะ ในการครีเอทโปรแกรมมื้ออาหารแห่งชัยชนะ เพื่อยกระดับสมรรถภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลของนักกีฬา ”
“โดยการนำเมนูยอดนิยมมาสร้างสรรค์ความอร่อยและดีกับสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากอายิโนะโมะโต๊ะ ให้ตอบโจทย์ความต้องการทางโภชนาการที่หลากหลาย และอยากให้นักกีฬารู้สึกว่าอาหารสุขภาพก็ดีต่อใจได้ เพราะทั้งอร่อย ทานแล้วอบอุ่นใจ และยังสร้างความน่าตื่นเต้นได้เช่นกัน นี่ไม่ใช่แค่อาหาร แต่คือยุทธศาสตร์โภชนาการที่ช่วยให้ทีมชาติไทยก้าวสู่ชัยชนะบนเวทีโลก”
“บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ กล่าวว่า “สำหรับนักกีฬา โภชนาการสำคัญไม่แพ้การฝึกซ้อม แคนทีนของอายิโนะโมะโต๊ะทำให้เราได้กินอาหารที่ทั้งอร่อยและมีความสมดุลตอบโจทย์ความต้องการ ทำให้รู้สึกพร้อมและโฟกัสในการแข่งขันมากขึ้น เพราะมั่นใจว่าร่างกายได้สารอาหารที่เหมาะสมในการทำผลงานให้ดีที่สุด”
“ชัย” ธวัชชัย เซี่ยงอึ่ง นักสเกตบอร์ดทีมชาติ เปิดใจว่า สำหรับนักกีฬาอาหารมีความสำคัญอย่างมาก โครงการนี้จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก
นิธินันท์ ภูปัญญาศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. และ เบญจพล ลิมพลญาณ ผู้จัดการฝ่ายสินค้าสุขภาพและโภชนาการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โภชนาการกีฬาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกรดอะมิโน ป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนสมรรถนะของนักกีฬา
“Ajinomoto Victory Canteen” (อายิโนะโมะโต๊ะ วิคตอรี แคนทีน) เป็นมากกว่าสถานที่รับประทานอาหาร แต่คือศูนย์รวมความกินดีมีสุขของนักกีฬา นอกเหนือจากมื้ออาหารที่มีคุณค่า ที่นี่ยังมีพื้นที่ผ่อนคลายหลังฝึกซ้อมและการให้ความรู้ด้านโภชนาการ เพื่อให้นักกีฬา “กินอย่างมีเป้าหมาย (Eat with Purpose)” ซึ่งเป็นการผสานโภชนาการเชิงวิทยาศาสตร์ สุขภาวะทางใจ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการปรุงอาหาร
ทำให้ที่นี่กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของโภชนาการกีฬาในประเทศไทยและอาเซียน ตอบโจทย์ทั้งการเสริมสมรรถนะ การดูแลสุขภาพระยะยาว การสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งถ่ายทอดผ่านแคมเปญ “Every Meal for Every Victory” (เอฟเวอรี มีล ฟอร์ เอฟเวอรี่ วิคตอรี)
เชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจให้นักกีฬาไทยในศึกซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ปี 2025”