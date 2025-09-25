กกท. เปิดนโยบาย "ก้องศักด" โชว์วิสัยทัศน์ จุดพลังกีฬาไทยก้าวสู่เวทีโลก

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. โชว์วิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนกีฬาไทยสู่ระดับโลก เริ่มจาก Sports For All ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงกีฬาอย่างเท่าเทียม พร้อมยกระดับนักกีฬาไทยด้วยการพัฒนาทักษะทั้งพื้นฐานและขั้นสูง สู่การเป็นตัวแทนทีมชาติ ภายใต้ศูนย์ฝึก NTC ที่เสริมสร้างศักยภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬามาบูรณาการอย่างครบวงจร ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสนามกีฬารองรับการแข่งขันทุกระดับ เพื่อผลักดันนักกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ พร้อมต่อยอดสู่กีฬาอาชีพ การจัดบิ๊กอีเวนต์เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักกีฬาไทย สร้างรายได้มหาศาลสู่ประเทศ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ พาวิลเลียน เอ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในงานแถลงนโยบายด้านการกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ในโอกาสนี้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าฯ พร้อมคณะได้เดินชมแสดงผลงานและวิสัยทัศน์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 โซนประกอบด้วย โซนที่ 1 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงการเล่นกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชน , โซนที่ 2 : พัฒนาทักษะที่ถูกต้องทางกีฬา , โซนที่ 3 : การพัฒนาทักษะทางกีฬาขั้นสูง สู่ความเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศ , โซนที่ 4 : การพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ เพื่อร่วมแข่งขันในรายการระดับโลก และโซนที่ 5 เวิลด์ สปอร์ต อีเวนต์ - สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม ก่อนชมวิดีทัศน์ถ่ายทอดแนวคิดด้านกีฬา และกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
จากวีดีทัศน์ ได้นำเสนอนโยบายแรก การสร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชน เข้าถึงการเล่นกีฬาอย่างเท่าเทียม (Sports For All) ภายใต้แนวคิด “กีฬาสร้างสุขภาพและสร้างความสุข” เนื่องจากกีฬาไม่ใช่เพียงการแข่งขัน แต่คือหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่ง มุ่งเน้นการพัฒนา “สนามกีฬาเพื่อทุกคน ทุกพื้นที่” ในการกระจายศูนย์กีฬาให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก เท่าเทียม และปลอดภัย เพราะสนามกีฬาไม่เพียงเป็นสถานที่ออกกำลังกาย แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี สร้างรอยยิ้ม และความสุข พร้อมกันนี้ยังได้ผลักดัน โครงการ Youth Development เพื่อสร้างโอกาสทางการกีฬา และเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตกีฬาไทยให้ก้าวไกลต่อไป
นโยบายที่สอง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่ถูกต้องทางกีฬา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาและบุคลากรกีฬาระดับชาติเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับโรงเรียนกีฬา มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ โดยการพัฒนาบุคลากรกีฬา ครูพลศึกษา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน และการร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างเวทีการแข่งขันในทุกพื้นที่ เปิดโอกาสให้เยาวชนและท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพ สร้างเครือข่ายสังคมกีฬาที่กระจายทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งเป็นด่านแรกในการผลักดันเยาวชนสู่ระดับชาติและนานาชาติ
นโยบายที่สาม การพัฒนาทักษะทางกีฬาขั้นสูง สู่ความเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศในนามนักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่พรสวรรค์ แต่ต้องอาศัยการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และทักษะอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพลังที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาไทย เช่นเดียวกับผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (NTC) ซึ่งเสมือนเป็น “บ้านหลังที่สอง” ของนักกีฬาทีมชาติไทย ด้วยสนาม อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ช่วยให้นักกีฬาสามารถฝึกซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมกับมาตรฐานโลก เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านกีฬา พร้อมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ตลอดจนการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพนักกีฬา ที่ครอบคลุมองค์ประกอบความสำเร็จของนักกีฬา ได้แก่ 1.สรีรวิทยาการกีฬา 2.เวชศาสตร์การกีฬา 3.โภชนาการกีฬา 4.จิตวิทยาการกีฬา และ 5.ชีวกลศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา นอกจากนี้ ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในการสร้างเวทีการแข่งขันทุกระดับ ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ เพราะทุกสนามคือจุดเริ่มต้นของนักกีฬาที่จะก้าวไกลสู่เวทีโลก
นโยบายที่สี่ การพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ เพื่อร่วมแข่งขันในรายการระดับโลก เพราะกว่าจะเป็นฮีโร่ต้องแข็งแกร่งตลอดเส้นทาง การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว จุดเริ่มจากสนามเล็กในชุมชนสู่สนามแข่งขันระดับชาติ ผ่านการล้มครั้งแล้วครั้งเล่า สู่การลุกขึ้นอย่างไม่ยอมแพ้ ความพยายามที่ไม่หยุดยั้ง และการพัฒนาส่งเสริมทุกด้านสู่ความเป็นเลิศและระดับอาชีพ จนนักกีฬาก้าวขึ้นไปโบกธงชาติไทยบนเวทีระดับโลก และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งชาติ กลายเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ที่เกิดจากหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้อย่างแท้จริง
นโยบายที่ห้า ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของรายการแข่งขันกีฬาระดับโลก การจัดเวิลด์ สปอร์ท อีเวนต์ และการส่งเสริมสปอร์ตทัวริซึ่ม เพราะกีฬาสามารถสร้างเศรษฐกิจชาติ สร้างรอยยิ้มสู่คนไทย ตลอดจนนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรายการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และกีฬาอาชีพในประเทศ เพื่อสร้าง Sport Eco System ที่สมบูรณ์ยั่งยืน สร้างโอกาสให้นักกีฬาไทย และสร้างรายได้สู่ประเทศด้วยการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬา และกีฬาระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น รายการ กอล์ฟ แอลพีจีเอ ทัวร์ , โมโต จีพี, การแข่งขันมาราธอนต่างๆ รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ ไทยแลนด์2025 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อแสดงความสามารถของนักกีฬาไทย และโปรโมตประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก ผ่านการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
ทั้งนี้ กกท. ได้ดำเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2569 – 2573 ซึ่งจากปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ผลการดำเนินงานที่่ผ่านมา สภาพแวดล้อม นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง โดย กกท. ได้กำหนดจุดยืน เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ปี 2569 Data Driven Organization
เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลในการบริหารงานองค์กร (Data Driven Organization) รวมทั้งการให้บริการข้อมูลทางการกีฬาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
ปี 2571 Facilitator
การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุน ให้กับนักกีฬาและสมาคมกีฬาเพื่อเป็นตัวกลาง ที่เชื่อมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มงาน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า โดยมุ่งเน้นระบบดิจิทัล และนวัตกรรม
ปี 2573 Green and Sustainable Sports Organization
เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการกีฬาที่สำคัญของประเทศ ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยี สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างยั่นยืน
วิสัยทัศน์ของ กกท. ที่ว่าพัฒนากีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งหากแบ่งเป็นประเด็นจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับนโยบายตามที่ได้นำเสนอโดย มีพันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย
SO1 การบริหารจัดการกีฬา เพื่อความเป็นความเลิศ เป้าหมาย ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยหมายถึงอันดับในการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ และความสำเร็จของผลงานอื่นๆ โดยกิจกรรมและโครงการ การพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระดับ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านกีฬาที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาระยะยาว เพื่อสรรหาคัดเลือกเข้าสู่ระบบการเตรียมนักกีฬาระดับนานาชาติที่มีศักยภาพ รวมทั้งการผลักดันให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการกีฬาให้มีศักยภาพ และการยกระดับการบริหารศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานครบวงจร การพัฒนาระบบการเก็บตัวฝึกซ้อม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการกีฬาเพื่อให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
SO2 การบริหารจัดการกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป้าหมาย พัฒนากีฬาอาชีพให้มีมาตรฐานและศักยภาพในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรการกีฬาอาชีพและบุคคลในวงการกีฬามวย การส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและกีฬามวยอย่างมีมาตรฐานตามพรบ. กีฬาอาชีพและกีฬามวย
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการองค์กรกีฬาอาชีพและกีฬามวยให้สามารถสร้างรายได้ให้กับนักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยได้อย่างยั่งยืน
SO3 การบริหารจัดการกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรม และการแข่งขันกีฬาโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่กีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism) รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวยไทยสู่การเป็นวัฒนธรรมสากล ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการกีฬาของเอเชีย โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจกรรมกีฬาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
SO4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมและบริการทางการกีฬา เป้าหมาย สร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมและพาณฺิชย์จากกิจกรรม การแข่งขันกีฬาและการบริการ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กกท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของ กกท. ตอบสนองความต้องการของนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา ประชาชน ผู้ใช้บริการ องค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างโอกาส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการกีฬา กิจกรรมกีฬา และการออกกำลังกายของประชาชน และกระแสความตื่นตัวทางการกีฬา เพื่อขยายฐานประชากรกีฬา และส่งเสริมพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย
SO5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบดิจิทัล นวัตกรรม และทุนมนุษย์ เป้าหมาย คือการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของ กกท. ให้มีมาตรฐานตามแนวทางการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) รวมทั้งส่งเสริมธรรมาภิบาล
โดยการนำระบบดิจิทัล นวัตกรรม และการบริหารทุนมนุษย์ เข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
กล่าวคือ นโยบายสำคัญของ กกท. คือการยกระดับวงการกีฬาไทยให้เข้มแข็งอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และยั่งยืน ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านกีฬาที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ จนก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ เพื่อหล่อหลอม “พลังนักกีฬาไทย” ให้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกอย่างมั่นคง นอกจากนี้ ยังมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น ศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาค และใช้กีฬาเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต ควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาต่างๆ ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานกีฬา รวมทั้งส่งเสริมกีฬาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพรายการแข่งขันระดับโลก เปิดโอกาสให้นักกีฬาไทยได้แข่งกับสุดยอดนักกีฬาระดับอาชีพ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ล้ำค่า และเป็นแรงบันดาลใจสู่เยาวชนเกิดความฝันอยากเป็นนักกีฬาอาชีพ โดย World Sports Event สร้างตัวเลขทางเศรษฐกิจ และพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ที่ดึงดูดแฟนกีฬาทั่วโลกให้เดินทางมาไทย ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร การเดินทาง และสินค้าแบรนด์ไทยที่ได้รับโอกาสเติบโต อีกทั้งยังเชื่อมโยงธุรกิจกีฬากับการท่องเที่ยว ถ่ายทอดเอกลักษณ์ไทยทั้งมวยไทย อาหาร และศิลปวัฒนธรรมสู่สายตาชาวโลก ทุกการแข่งขันจึงไม่เพียงเป็นเวทีโปรโมตประเทศไทย แต่ยังเป็นการลงทุนที่วางรากฐานสำคัญต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอนาคต
ผู้ว่าฯ ก้องศักด กล่าวว่า กีฬาของไทยที่ก้าวสู่เวทีโลก ได้แก่ รายการแข่งขันมวยไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ รายการ RWS (Rajadamnern World Series) รวมถึงรายการกีฬาสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เช่น การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 และการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี” ที่มีนักแข่งไทยสร้างประวัติศาสตร์ลงสนาม ได้แก่ ก้อง–สมเกียรติ จันทรา ในรายการ “โมโตทู”, ชิพ–นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ในรายการ “โมโตทรี” และก๊องส์–ธัชกร บัวศรี ในรุ่นเดียวกัน ขณะเดียวกันกีฬาอีสปอร์ต สิรวุฒิ รุ่งรัตน์กสิกุล นักกีฬาไทยวัย 16 ปี สามารถคว้าแชมป์โลกการแข่งขัน eFootball Championship 2025 World Finals ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้แก่นักกีฬาและประเทศไทย แต่ยังสร้างมูลค่ารวมจากอุตสาหกรรมกีฬา และมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมาก