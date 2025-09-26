"ธรรมนัส" นั่งปธ.เคาะงบซีเกมส์–พาราเกมส์ย้ำโปร่งใส มืออาชีพพีอาร์ห้ามพวกพ้อง จี้กล้าตัดทิ้งงบไม่จำเป็น

“รองนายกฯธรรมนัส” นั่งหัวโต๊ะ อนุมัติงบจัดซีเกมส์–พาราเกมส์ กำชับ ทุกบาทต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ย้ำ เร่งประชาสัมพันธ์โดยมืออาชีพ ห้ามใช้พวกพ้อง สั่งแก้ปมเงินสนับสนุนให้“สมาคมกีฬา”ชี้ งบ 69 อะไรไม่จำเป็น ต้องกล้าฟันทิ้ง
เมื่อวันที่ (26 ก.ย.) เวลา 13.30 น. ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.),นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตัวแทนจากสมาคมต่าง ๆ เข้าร่วม
การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณา และอนุมัติงบประมาณ สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยแบ่งเป็น 4 รายการหลัก ได้แก่ การจัดพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 , การจัดที่พัก อาหาร และขนส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ครอบคลุมนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากต่างประเทศ,ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์นานาชาติ (IBC) ชั่วคราว เพื่อรองรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปยังนานาประเทศ และกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์และระบบแสง สี เสียง (Sports Entertainment) สำหรับการแข่งขันซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 กรอบวงเงิน 420,622,825 บาท ให้กับ 59 สมาคม ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เป็นเงิน 324,996,114 บาท และ 3 สมาคม ในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ เป็นเงิน 95,626,711 บาท
ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในส่วนของงบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ที่มีสัญญาจ้างแล้ว วงเงิน 142.806.831 บาท ใหม่ อาทิ จ้างบริหารศูนย์ประสานงานซีเกมส์ (STA Sames Center) เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 งบประมาณ 18,999,157 บาท หรือ จ้างประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ประเภทกีฬาและเรื่องราวของนักกีฬา สำหรับการจัดการแข่งขัน งบประมาณ 12,950,000 บาท
“งบประมาณที่เสนอมา ผมยังไม่เห็นรายละเอียดของแต่ละโครงการ ดังนั้น จะอนุมัติงบในสิ่งที่ไม่เห็นไม่ได้ ผมเสนอให้นำกลับไปพิจารณาใหม่ก่อน เพราะยังพอมีเวลาถึงวันที่ 30 ก.ย.และค่อยนำกลับมาในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง”
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า การใช้งบประมาณในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเพิ่มงบประมาณในการดำเนินการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดงาน ให้แจ้งทันที อย่าดำเนินการแล้วไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
“ท่านนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันมีความยิ่งใหญ่ อลังการ และสวยงาม เป้าหมายคือให้การจัดการแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ทั้งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้เข้าชม พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ ผมขอให้การประชาสัมพันธ์เริ่มดำเนินการทันที และต้องจัดการโดยมืออาชีพเท่านั้น ไม่ใช่เอาพวกพ้องของตัวเอง เพราะงานนี้เป็นของชาติบ้านเมือง ส่วนการประชาสัมพันธ์ขอให้มีส่วนร่วมทุกจังหวัด ไม่จำกัดเฉพาะจังหวัดที่จัดการแข่งขันเท่านั้น และตนจะประสานไปยังจังหวัดต่าง ๆ ให้ร่วมมือกัน“ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวทิ้งท้ายว่า ที่ตนต้องมานั่งหัวโต๊ะในครั้งนี้ เพราะอยากมากำชับในเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ โดยเมื่อวันนี้ได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วก็ขอให้ผู้บริหารกองทุนทุกท่าน ดำเนินการโดยเร่งด่วนอย่ายืดเยื้อ ล่าช้า ไม่เช่นนั้นสมาคมต่างๆ เขาจะเดือดร้อน ถ้าสมาคมต้องมาหาเงินใช้หนี้ ใครจะทำ ในส่วนข้อเรียกร้องของสมาคมต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ วันนี้ที่ประชุมในหลักการที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหา ตนขอฝากรัฐมนตรีให้เร่งแก้ปัญหา งบประมาณปี 69 หากเรื่องใดที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ ไม่มีความจำเป็น ขอให้กล้าที่จะตัดทิ้ง อย่าไปกลัวในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และนำงบประมาณเหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาให้กับสมาคมต่าง ๆ