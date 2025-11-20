“มินต์–ชมพู่–จิมมี่” ทัวร์ “Ajinomoto Victory Canteen” รับคำแนะนำทานอาหารก่อนสู้ซีเกมส์

3 นักกีฬาทีมชาติไทย “มินต์” รมิตา เตรณานนท์ นักคาราเต้ พร้อมด้วย ”ชมพู่“ กชพร ประทุมสุวรรณ นักยิงธนู และ ”จิมมี่“ พิฆเนศ สุขหยิก นักกีฬาคิกบ็อกซิ่ง แท็กทีมพาทัวร์ “Ajinomoto Victory Canteen” หรือ ศูนย์โภชนาการหลักสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ในงาน The Victory Night ที่จับมือกันมาสร้างความคึกคักให้กับค่ำคืน พร้อมทำกิจกรรมแข่งทำข้าวปั้นพลังงานสุดมัน โดยมี “เชฟนานามารีน่า” และนักโภชนาการมืออาชีพ มาอัพเดตเคล็ดลับการดูแลสุขภาพดีที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแบบ ‘กินดี มีสุข’ พร้อมเสริมทัพการสื่อสารของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด “ใส่สุดทุกคำไฟท์สุดทุกเกม” ในการสนับสนุนการแข่งขันซีเกมส์ ผ่านกลยุทธ์โภชนาการที่เหมาะสม
สำหรับกิจกรรม ‘Victory Buddy Tour’ มี 3 นักกีฬาทีมชาติไทย นำทัวร์แคนทีนกับคู่หูคนดัง “กาน-ชัชนันท์ และ “เฟย-ภัทร” อย่างใกล้ชิด เพื่อมอบประสบการณ์ตรงด้านอาหารและโภชนาการสำหรับนักกีฬา ในการเสริมสมรรถนะให้ไฟท์สุดทุกเกมการแข่งขัน โดย “Ajinomoto Victory Canteen” นำเสนอ ‘มื้ออาหารแห่งชัยชนะ (Winning Meals)’ เมนูพิเศษ ที่พลิกโฉมอาหารยอดนิยมให้กลายเป็นยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการ ภายใต้แนวคิด ‘เรากินเพื่อ’ ซึ่งแขกที่มาร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับบุฟเฟต์เพื่อสุขภาพ ที่มีเมนูอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักกีฬา
ทั้งนี้ เชฟชื่อดัง “นานา”มารีน่า จงเลิศเจษฎาวงศ์ ยังได้ร่วมกับ จิดาภา ศรีชวนะ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งปันแนวทางการกินอาหารที่ใช้แนวคิด ‘เรากินเพื่ออะไร?’ โดยคุณจิดาภา เล่าว่า “ช่วงนี้นักกีฬาหลายคนกำลังเตรียมตัวแข่งขันซีเกมส์ โภชนาการคือหัวใจสำคัญ ที่ควรโฟกัสการกินตามกิจกรรม เช่น ‘กินเพื่อฟื้นฟู (Hard Day) - ฟื้นฟูร่างกาย เติมพลังหลังใช้ร่างกายหนัก’ ซึ่งช่วยฟื้นฟูไกลโคเจนและความแข็งแรง โดยแนะนำให้บริโภคอาหารโปรตีนสูงก่อนการแข่งขันหรือหลังฝึกซ้อม ปรับมื้ออาหารให้เข้ากับเป้าหมายของตนเอง เสริมด้วยอะมิโนไวทัล ที่พัฒนาจากความเชี่ยวชาญด้าน ‘AminoScience’”
ด้าน “เชฟนานา” เสริมว่า ตัวอย่างจากเมนูกินเพื่อฟื้นฟู คือ หมูตกครก ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนและโซเดียมเพื่อทดแทนอิเล็กโทรไลต์ที่สูญเสียไป แนะนำให้เพิ่มคาร์บ เช่น ข้าวปั้นพลังงานเป็นตัวเลือกของว่างที่ง่าย และอร่อยอีกด้วย
