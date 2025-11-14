"อรรถกร“ ลงพื้นที่ชลบุรี ติดตามเก็บตัวฝึกซ้อม-ทดสอบสนามแข่งเรือใบซีเกมส์ ที่พระราชินีทรงเข้าร่วม

“รมว.อรรถกร“ ลงพื้นที่ชลบุรี ติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อม-ทดสอบสนามแข่งเรือใบซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมเข้าแข่งขัน
เมื่อวันที่ (14 พ.ย.68 งนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางไปติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมและทดสอบสนามแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี โดยเมื่อเวลา 10.30 น. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร และคณะ ได้เดินทางไปยังศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาเรือใบ โดยมี พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคม และ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้อำนวยการศูนย์สมุทรกีฬา ให้การต้อนรับและนำชมการเตรียมการในส่วนต่างๆ ของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ
จากนั้น นายอรรถกร และคณะได้เดินทางต่อไปยังโอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ จ.ชลบุรี เพื่อติดตามความพร้อมของสนามแข่งขัน ซึ่งจะใช้จัดแข่งขันเรือใบประเภท SSL47 ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะทรงเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้จะทรงมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมแบบนักกีฬาทั่วไป โดยไม่ขอรับสิทธิพิเศษใดๆ โดยการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568
ในส่วนของกีฬาเรือใบในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ ทำการแข่งขันจำนวน 8 ประเภท ประกอบด้วย Optimist, ILCA 4 ชาย, ILCA 4 หญิง, ILCA 6 ชาย, ILCA 6 หญิง, 420 และ 470 ทำการแข่งขันที่ศูนย์สมุทรกีฬา ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2568 และประเภท SSL 47 ทำการแข่งขันที่โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2568 โดยปัจจุบันมีความพร้อม ทั้งในส่วนของสนามแข่งขันและสถานที่ในการรองรับนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนั้นปัจจุบันได้เก็บตัวฝึกซ้อมและมีความพร้อม โดยทางสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ ได้ดำเนินการเก็บตัวนักกีฬา โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในการเสริมสมรรถภาพร่างกาย และในด้านจิตวิทยาได้จัดให้มีโครงการจิตตปัญญา เพื่อให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนได้นำแนวทางการพัฒนาด้านจิตวิทยามาใช้กับการแข่งขัน นอกจากนั้นยังได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์การแข่งขันในกับนักกีฬาทั้งตัวจริงและคู่ซ้อม และยังได้ศึกษาและเปรียบเทียบคู่แข่งขันที่จะต้องพบกันในซีเกมส์