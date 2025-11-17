“นิตยาไก่ย่าง” สปีดสาขาปีหน้า ชู 4 กลยุทธ์สู้ตลาดดันสู่พันล.

ผู้จัดการรายวัน360 – “นิตยาไก่ย่าง” เดินหน้ารุกหนัก หลัง 2 ปีที่ผ่านมา ชะลอขยายสาขา พร้อมฉลอง 25 ปี เสริฟแคมเปญ “นิตยาไก่ย่าง 25 ปี พื้นที่อิ่มใจ You Are My Comfort Zone” กับ 25 เมนูเด็ด ในราคา 25 บาท มั่นใจปีนี้รายได้ทะลุ 1,000 ล้าน
นางรวีรัตน์ ลักษณวิสิษฐ์ ผู้ก่อตั้ง ร้านนิตยาไก่ย่าง เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของนิตยาไก่ย่าง มาจากความชอบทานอาหารไทยอีสาน โดยเฉพาะส้มตำและไก่ย่าง ซึ่งเป็นอาหารที่ใครๆ ก็รัก เมื่อมีโอกาสจึงได้พัฒนารสชาติที่ถึงเครื่องกลมกล่อม แต่สามารถทานได้ทุกคน นำมาซึ่งสาขาแรกที่ถนนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งได้รับความนิยมสูง กับกลุ่มที่ชอบอาหารอีสานสไตล์เรา เพราะเราใส่ตัวตน ใส่ความชอบลงไป จึงเป็นอาหารอีสานที่ไม่ใช่อีสานแท้ ความนิยมของร้านนิตยาไก่ย่างจึงมีสูงขึ้น จนสามารถเปิดสาขาที่สอง ที่เมืองทองธานี ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน
นายภเดช กันตจินดา กรรมการบริหาร ร้านนิตยาไก่ย่าง กล่าวต่อว่า เราเป็นเจน 2 ที่เข้ามาบริหารร้านนิตยาไก่ย่าง ต่อจากคุณแม่ โดยยังคงมีการปรึกษากับทางคุณแม่อยู่ตลอด ด้วยความเป็นธุรกิจครอบครัวยอมรับมีความไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทำให้เดินหน้าต่อได้ โดยให้ความสำคัญกับวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพเช่นเดิม และยังคงมาตรฐานของทางร้านไว้ และพัฒนาเมนูใหม่ๆ ออกมาทุกๆ 4-5 เดือน เพื่อรับการแข่งขัน โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารอีสานเปิดใหม่ที่เน้นความทันสมัย แต่ยังคงเน้นจุดยืน คือ “อาหารไทยอีสาน COMFORT FOOD รสชาติมหาชน”
ส่วนในเรื่องของแผนการลงทุนขยายสาขานั้น ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เราชะลอแผนลง เหตุเพราะสภาพเศรษฐกิจ จึงเน้นรีโนเวทสาขาเดิมมากกว่า ประมาณ 3-4 สาขา ล่าสุดที่แล้วเสร็จ คือ ซอยสายลม และกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน คือ สาขารังสิต และประชาชื่น ซึ่งงบรีโนเวทใช้พอๆ กับเปิดสาขาใหม่ โดยพ.ค. ปีนี้เปิดเพิ่มเพียง 1 สาขา ที่โลตัส สระบุรี ลงทุนไป 10 ล้านบาท ส่วนปีหน้าอาจจะเห็นอีก 1-2 สาขา ขยับออกไปต่างจังหวัดบ้าง มองไว้ที่โซนภาคตะวันออก เช่น จังหวัดชลบุรีหรือระยอง เป็นต้น
ขณะที่ปัจจุบันร้านนิตยาไก่ย่าง เปิดให้บริการทั้งหมด 31 สาขา ซึ่งเปิดเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบ่งเป็น สแตนอะโลน 8 สาขา ห้างสรรพสินค้า 16 สาขา คอมมูนิตี้มอล 6 สาขา และปั้มน้ำมัน 1 สาขา
นายภเดช กล่าวต่อว่า ความสำเร็จของร้านนิตยาไก่ย่าง ตลอด 25 ปีนี้ ไม่ได้เกิดจากความอร่อยเท่านั้น แต่มาจาก 4 กลยุทธ์สำคัญ คือ 1.อาหารไทยอีสานรสชาติมหาชน (Winning Zone) 2.ความพิถีพิถัน (Craftsmanship) ประกอบด้วย : อาหารที่อร่อย ทำจากวัตถุดิบที่ดีที่สุด มีคุณภาพยอมเยี่ยม พร้อมสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรง มีระบบครัวกลาง ที่พัฒนาเพื่อรองรับการขยายสาขา ควบคุมรสชาติให้เหมือนกันทุกสาขา (SOP) พัฒนา SOP หรือ Standard Operation Procedure จึงมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
3.ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นสู่ธุรกิจที่มั่นคง (Bonding Business) 4.การขยายสาขาที่เข้าใจลูกค้า (Location) กับกลยุทธ์ในการเลือกตำแหน่งที่ตั้งสาขา อยู่บนถนนเส้นขาออกเมืองเป็นหลัก เพราะย่านชุมชนมักมากันเป็นครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน ทำให้มูลค่าต่อโต๊ะสูงกว่า และทราฟฟิกร้านไม่กระจุกแค่บางช่วงเวลา ส่งผลให้อัตราหมุนเวียนโต๊ะเฉลี่ยสูงถึง 4 เทิร์นต่อวัน 4.การเสริมช่องทางออนไลน์-เดลิเวอรี่ เพิ่มเข้ามาด้วย
ล่าสุดเพื่อฉลองครบ 25 ปี จึงได้จัดแคมเปญ “นิตยาไก่ย่าง 25 ปี พื้นที่อิ่มใจ…You Are My Comfort Z และเพื่อขอบคุณลูกค้ากับโปรโมชันพิเศษ “อร่อยกับ 25 เมนู ราคา 25 บาท” เพียงทานครบ 500 บาท/ใบเสร็จ รับสิทธิ์แลกซื้อ 1 เมนูอิ่มใจในราคา 25 บาท (1 สิทธิ์ต่อใบเสร็จ / เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนด) โดย 25 เมนู เลือกมาจากเมนูยอดฮิตของนิตยาไก่ย่าง เช่น 1.แกงเขียวหวานเนื้อพริกขี้หนูหอม 2. ยำผักบุ้งกรอบ 3. ส้มตำปลาดุกฟู 4. แกงส้มชะอมกุ้ง 5. ต้มแซ่บหมูเด้ง 6. ยำหมูยอไข่แดง 7. สะโพกไก่ย่างเกลือ 8. ไข่ขยี้ไส้กรอกอีสาน, 9. ตำหลวงพระบาง, 10. ทอดมันปลากราย, 11. หมูทอดเชียงใหม่ 12. ตับหวาน 13. ผัดคะน้าปลาสลิด 14. ชะอมผัดวุ้นเส้น เป็นต้น
“กลยุทธ์ความสำเร็จตลอด 25 ปี WINNIGN ZONE อาหารไทยอีสาน COMFORT FOOD ได้สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา จากปี 2564 มีรายได้ 628 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 986 ล้านบาท ในปี 2567 หรือเติบโต 56.9% ภายใน 4 ปี ส่วนในปีนี้มั่นใจว่าจะทำได้กว่า 1,000 ล้านบาท กับฐานสมาชิกที่เพิ่มเป็น 2.5 แสนคน จาก 2 แสนคน ในปีที่ผ่านมา“ นายภเดช กล่าว.