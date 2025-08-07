แซ่บนัวถึงใจ “ยำแหลก ปลาแดกเลิศ” หลากหลายเมนูอีสาน

เอาใจคอปลาร้าแซ่บนัว ชวนมาอร่อยกับอาหารอีสานบ้านเฮา ที่ร้าน “ยำแหลก ปลาแดกเลิศ” สาขาสายไหม เมนูยำก็เด็ด เมนูส้มตำก็แซ่บ และหลากหลายเมนูอีสาน
เวลาได้กินอาหารแซ่บๆ ช่างช่วยทำให้เจริญอาหารได้ดีจริงเชียว แล้วอาหารแซ่บๆ ที่หลายคนโปรดปรานก็หนีไม่พ้นอาหารอีสานบ้านเฮานี่เอง
มื้อนี้เลยชวนมาแซ่บกับที่ร้าน “ยำแหลก ปลาแดกเลิศ” สาขาสายไหม ร้านอาหารอีสานนั่งสบายๆ ที่มีเจ้าของคือคุณท๊อป พสุพัจจ์ ธีระเสฐศักดิ์ นักร้องเสียงดีมากความสามารถ เสิร์ฟเมนูแซ่บๆ ท่ามกลางบรรยากาศนั่งสบายแบบสวนอาหารร่มรื่น และมีที่นั่งด้านในห้องแอร์ ที่สำคัญยังได้เพลิดเพลินไปกับดนตรีสดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์-จันทร์ เวลา 19.30-20.30 น.
น้ำปลาร้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบของเด็ดของร้าน เป็นปลาร้าที่ทางร้านทำเองจากอุดรธานี เป็นสูตรนัว ไม่คาว รสชาติกลมกล่อม ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสองสูตรคือ สูตรยำและสูตรตำ โดยที่นี่เมนูเด็ดก็ต้องเป็นพวกตำและยำต่างๆ แล้วก็มีเมนูอาหารอีสานหลากหลาย รวมถึงอาหารไทยภาคกลางให้ได้ชิมด้วย รวมๆ กว่า 200 เมนู แล้วก็ยังมีเมนูใหม่ๆ หมุนเวียนมาให้ชิมเรื่อยๆ
เปิดความอร่อยมื้อนี้ด้วย ยำแหลกรวมเวอร์ (399 บาท) เมนูซิกเนเจอร์ที่ใส่มาทั้งหมึก กุ้ง ปูม้า หอยแครง มะม่วง ข้าวโพด ทอปด้วยไข่ปู โรยด้วยปลากรอบและถั่วลิสงคั่วใหม่ๆ ยำมาแบบรสชาติจัดจ้านสุดๆ หอมนัวปลาร้า แต่ถ้าใครไม่กินปลาร้าก็สั่งแบบไม่ใส่ได้
ส่วนเมนูส้มตำ ชวนชิม ตำปูปลาร้า (50 บาท) ใส่มะละกอสับ น้ำปลาร้าแบบเข้มข้น และปูจืด อร่อยแซ่บจัดจ้านถูกปาก มีเม็ดกระถินโรยหน้ามาให้เคี้ยวหอมๆ มันๆ อีกจานคือ ตำหลวงพระบาง (70 บาท) เป็นมะละกอฝานแผ่น ปรุงรสชาติเข้มข้นมีส่วนผสมของทั้งปลาร้าและกะปิ เป็นสูตรหลวงพระบางแท้ๆ โรยด้วยแคปหมู กินแล้วเข้ากันสุดๆ
เมนูกินแกล้มส้มตำก็ต้องเป็น ไก่ย่างยำแหลก (ครึ่งตัว 100 บาท เต็มตัว 180 บาท) ใช้ไก่ตัวใหญ่กว่าไก่ย่างปกติ หมักและย่างตามสูตรไก่ย่างเขาสวนกวาง ย่างเตาถ่านหอมๆ กินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วสูตรของทางร้าน ไก่เนื้อนุ่มแน่น ย่างมาแบบไม่แห้งเกินไป หอมเครื่องหมักและกลิ่นย่าง
และเมนูห้ามพลาดคือ หนังไก่ทอด (50 บาท) ที่ทอดกันร้อนๆ จานต่อจาน ตัวหนังไก่นำไปหมักกับเครื่องเทศไทยๆ ก่อนจะทอดมาเสิร์ฟแบบใหม่ๆ อร่อยกรอบกินเพลินมากๆ เมนูนี้บอกเลยว่ากินแป๊บเดียวหมดจาน
อีกเมนูชวนกินยกให้ แจ่วฮ้อนชุดหมู (250 บาท) สูตรดั้งเดิมของอุดรธานี น้ำซุปเข้มข้นหอมเครื่องเทศ ชุดหมูจะมีทั้งเนื้อหมูและอาหารทะเล มาพร้อมกับเซตผัก จิ้มจุ่มกับในหม้อร้อนๆ กินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วสูตรอีสาน และน้ำจิ้มสุกี้สูตรของทางร้าน
นอกจากนี้ยังมีเมนูชวนกินอื่นๆ อีก เช่น ปลากะพงทอดน้ำปลา (350 บาท) แกงเปรอะ (120 บาท) หมึกผัดน้ำดำ (200 บาท) ผัดหมี่โคราช (100 บาท) เหลาปูม้า (200 บาท) ยำขนมจีนหมูยอ (100 บาท) เป็นต้น
ร้าน “ยำแหลก ปลาแดกเลิศ” สาขาสายไหม ตั้งอยู่ที่ถนนเพิ่มสิน ตรงข้ามซอยเพิ่มสิน 60 (ปากซอยทะลุไปสายไหม 56) เขตสายไหม กทม. ร้านเปิดเวลา 11.00-21.00 น. (หยุดทุกวันพุธ) โทร. 09-4945-6762 Facebook : ยำแหลก ปลาแดกเลิศ สาขาสายไหม ร้านยังมีอีกสาขาที่คลองสามวา อยู่ถนนพระยาสุเรนทร์ โทร. 09-9624-6639 Facebook : ยำแหลก ปลาแดกเลิศ สาขาคลองสามวา
