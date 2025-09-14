รสดีเปิดตัว แคมเปญ “ทำวันนี้ให้มีรสชาติ Have a nice cook” ดึงเจมมี่เจมส์ – ธีรดนย์ มาเติมเต็มรสชาติของชีวิต พร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเร็ว ๆ นี้

รสดี ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารอันดับหนึ่ง ภายใต้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมส่งแคมเปญ “ทำวันนี้ให้มีรสชาติ Have A Nice Cook” ปรับภาพลักษณ์ใหม่ที่พร้อมอยู่คู่คุณในทุกรสชาติของชีวิต และตอกย้ำความเป็นผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารที่ทุกครัวเรือนเลือกใช้ อยู่คู่คนไทย มานานกว่า 46 ปี ที่ให้ความสำคัญในการสร้างสังคมกินดีมีสุข ผ่านการประยุกต์ใช้ “AminoSciene” อันเป็นความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทฯ โดยในปีนี้ชูกลยุทธ์เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้ารสดีที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ตามแนวคิด “รสดี คู่คุณ พาร์ทเนอร์มื้ออาหารที่อยู่กับคุณ ทุกที่ ทุกเวลา และทุกแรงบันดาลใจพร้อมตอกย้ำแนวคิด “ทำวันนี้ให้มีรสชาติ – Have a nice cook” รสดีไม่ได้อยู่แค่ในครัว แต่อยู่คู่คุณในทุกรสชาติชีวิต ให้ทุกมื้อเต็มไปด้วยรสชาติ ความสุข และมีความหมายมากยิ่งขึ้น
แคมเปญ “ทำวันนี้ให้มีรสชาติ Have A Nice Cook” ได้พรีเซนเตอร์หนุ่มรุ่นใหม่ ที่หลงใหลในการทำอาหาร อย่าง เจมมี่เจมส์ – ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ เป็นตัวแทนชวนให้คนรุ่นใหม่ ลุกขึ้นมาลงมือทำอาหารไปกับรสดี และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์รสดี ให้ทุกคนได้เข้าถึงความอร่อยจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ใช้ได้กับทุกขั้นตอนในการปรุงอาหาร โดยแคมเปญนี้จะช่วยสื่อสารแนวคิดการทำอาหารให้เป็นเรื่องง่าย สนุก และเต็มไปด้วยรสชาติที่หลากหลายเปลี่ยนทุกมื้อธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาพิเศษของทุกคนและคนที่คุณรัก ไม่ว่าจะเป็นเมนูง่าย ๆ หรือ มื้อพิเศษที่อยากใส่ใจรายละเอียด รสดีจะอยู่เคียงข้างเพื่อเติมเต็มทุกรสชาติของชีวิต
เร็ว ๆ นี้ เตรียมพบกับ กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่สร้างประสบการณ์สุดพิเศษไปด้วยกัน จากรสดีและพรีเซนเตอร์ “เจมมี่เจมส์” ที่จะมารับหน้าที่ชวนทุกคนมาสนุกไปด้วยกัน
สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมจากรสดี สามารถติดตามได้ที่ทางเฟซบุ๊ก Ajinomoto Home Cooking
https://www.facebook.com/AjinomotoHomeCooking