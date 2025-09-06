“คารม”โต้สื่อนอกพาดหัว “ราชากัญชาไทย” ได้รับเลือกเป็นนายกฯ ทำให้คนเข้าใจผิด ย้ำ “อนุทิน” พร้อมแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ

วันนี้ ( 6 ก.ย.) นายคารม พลพรกลาง สมาชิกพรรคภูมิใจไทย ตอบโต้ Financial Times กรณีนำเสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่กำลังเข้าสู่ตำแหน่งอย่างสมบรณ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 โดยพาดหัวข่าวว่า “ราชากัญชาไทย“ ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี นั้น
นายคารม ยืนยันคำว่า “ ราชากัญชา” ไม่เป็นความจริง ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งใครๆ ก็รู้ว่า นโยบายกัญชาเสรี เป็นเรื่องที่มีเจตนาดีในการทำให้กัญชา มาใช้โดยมีกฎหมายควบคุม ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า ”กัญชา“ เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ประชาชนใช้ในการทำอาหาร รักษาโรค หากกัญชาไม่มีกฎหมายควบคุม กัญชาถูกจัดให้เป็นยาเสพติดประเภท 5 ประชาชนที่ครอบครอง เพื่อประกอบอาหาร หรือใช้รักษาโรค จะต้องถูกจับกุม และได้รับความเดือดร้อน จำนวนมาก เพราะฉะนั้นการมีกฎหมายควบคุมนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงข้อเท็จจริง การพาดหัวข้อข่าวดังกล่าว ทำให้คนเข้าใจผิดต่อตัวว่าที่นายกรัฐมนตรี เป็นอย่างมาก
“ว่าที่นายกรัฐมนตรี พร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลาที่มีอย่างจำกัด ต้องใช้เวลาทุกนาทีในการทำงาน ให้สิ่งที่สูญเสียไปกลับมา สำหรับข้อกังวลในหลาย ๆ เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเขากระโดง และปัญหาการฮั้ว สว. ล้วนอยู่ในขั้นตามกฎหมาย ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้ ขออย่าเป็นกังวล ขอโอกาสให้ว่าที่นายกฯ ได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ” นายคารม ย้ำ