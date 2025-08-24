ยูธลาโบ แบรนด์เดอร์มา–ไซเอนซ์จากเกาหลี เปิดตัวในไทยแล้ว

COSMAX (คอสแมกซ์) และ aCommerce (เอคอมเมิร์ซ) จัดงาน “Exclusive Sneak Peek” มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้สื่อมวลชนไทยได้เป็นกลุ่มแรกที่สัมผัส YOUTHLABO (ยูธลาโบ) แบรนด์สกินแคร์แนวคิดใหม่ที่ผสานศาสตร์แห่งความงามและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อผิว (Derma–Science) จากเกาหลีใต้ ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
งานจัดขึ้น ณ Flat+White Cafe โดยได้รับเกียรติจาก จีน่า เบ (Mrs. Gina Bae) นักพัฒนาและตัวแทนแบรนด์ YOUTHLABO ที่บินตรงจากเกาหลีใต้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและจิตวิญญาณของแบรนด์ด้วยตนเอง
จีน่า เบ (Mrs. Gina Bae) นักพัฒนาและตัวแทนแบรนด์ YOUTHLABO ให้ข้อมูลว่า “YOUTHLABO เกิดจากคำถามง่ายๆ ว่า ‘เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์ทรงพลังเหมือนทรีตเมนต์ในคลินิก แต่ยังอ่อนโยนพอให้ใช้ได้ทุกวัน ได้อย่างไร’ หัวใจของเราคือวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จริง เราต้องการมอบโซลูชันที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงคำสัญญา และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้นำ YOUTHLABO มามอบให้ผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัส”
อภิรดา ธนพรวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ ประจำประเทศไทย บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ว่า “การได้ทำงานร่วมกับคุณจีน่าและทีม COSMAX ทำให้เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น เรามั่นใจว่า ด้วยเรื่องราวที่แข็งแกร่งและคุณภาพที่ยอดเยี่ยม YOUTHLABO จะก้าวขึ้นเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศไทย”