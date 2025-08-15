”พอลล่า“ สวยปัง! ควง 2 หนุ่ม “หยิ่น-วอร์” เสิร์ฟประสบการณ์ความงาม “OLAY Ultra Firming ทุกวัน YOUNG ได้อีก”

เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาทำงานพร้อมความสดใสสุดๆ สำหรับซุปตาร์สาว "คุณพอลล่า เทเลอร์" พรีเซนเตอร์คนล่าสุดของแบรนด์ OLAY โดยครั้งนี้มาร่วมเปิดตัวเซรั่มลดเลือนริ้วรอยตัวใหม่ OLAY Ultra Firming Serum ที่มี Collagen - Peptide ช่วยเรื่องการยกกระชับโดยเฉพาะ ทำให้ผิวรู้สึกเรียบเนียนและรูขุมขนดูกระชับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ผสาน Bakuchiol ช่วยให้ผิวเรียบเนียน อีกทางเลือกของเรตินอล พิสูจน์แล้วว่าให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันแต่ไม่ระคายเคือง มาพร้อม PHCA หรือกรด P - Coumaric สารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆ ในงานอีเว้นท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “OLAY Ultra Firming ทุกวัน YOUNG ได้อีก” พร้อมพบกับ 2 หนุ่มคู่จิ้นสุดฮอต คุณหยิ่น - อานันท์ ว่อง และ คุณวอร์ วนรัตน์ รัศมีรัตน์ ร่วม FAN MEET ทำกิจกรรม “โอเลย์มุมไหนก็มั่นใจไร้ริ้วรอยกับ หยิ่น-วอร์” สร้างโมเมนต์สุดพิเศษให้แฟนโอเลย์ได้ฟินแบบจัดเต็ม หากใครสนใจสามารถร่วมชมงานได้ ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ณ Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 15.00 -20.00 น.
