“เอ๋ ดวงพร” เปลี่ยนชื่อเป็น “เอ๋ เอลีชา” พร้อมขึ้นแท่นนักร้อง ปล่อยซิงเกิล & MV ปลายปีนี้

หลังจากคว้า ป.โท จากคณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มากอดสมใจ ดวงพร แน่งน้อย หรือ ครูเอ๋ จากอดีตนักแสดงในละครเรื่อง “ดาวย้อมแสง” และ “มายาไฟ” ช่องไอพีเอ็ม ที่ผันตัวไปเป็น ครูสอนหนังสือนักเรียนชั้นปฐมวัยในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1, ครูสอน โยคะฟลาย , พิลาทีส , pole dance และครูสอนร้องเพลงในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่หลายปี
ล่าสุด ครูเอ๋ คัมแบ็กวงการบันเทิงอีกครั้ง ด้วยการขึ้นแท่น นักร้องเต็มตัวเตรียมปล่อยซิงเกิลแรกของตัวเอง “Countdown เจ็บกว่าเดิม” ที่เข้าห้องอัดเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมที่จะถ่ายทำมิวสิควิดีโอ MV กลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งเพลงนี้แต่งเนื้อร้องและทำนองโดย อี๊ด Survivor โปรดิวเซอร์โดย โอเล่ You ok และได้ ทีมผู้บริหาร ประพันธ์พงษ์ อินทรกสิกร, กันตภณ พุ่มหนุน และ เพชร พงศธรเสถียร ค่ายเพลง Time Lives Music ผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานในครั้งนี้
นอกจากนี้เจ้าตัวยังถือฤกษ์ดีขอเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น “เอ๋ เอลีชา” เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในฐานะที่เป็น นักร้อง และมีซิงเกิลเป็นของตัวเองในครั้งนี้ด้วย
พอดี ศิษยาภิบาล ที่ คริสตจักรพระคุณฉะเชิงเทรา ท่านทราบว่า เอ๋จะทำเพลง ท่านก็เลยบอกว่า น่าจะเปลี่ยนชื่อสักหน่อย จะได้เฮงๆ ปังๆ ท่านเลือกชื่อเป็น เอลีชา (Elisha) ที่แปลว่า พระเจ้าคือ ความรอดของข้าพเจ้า หรือ พระเจ้าเป็นความรอดของเรา ซึ่ง เอ๋ ก็ชอบชื่อนี้มาก รู้สึกว่าเป็นชื่อที่ดี และความหมายที่ดีมากๆ ค่ะ ส่วนเรื่องเพลง เอ๋อยากจะบอกว่า เอ๋ร้องเพลงมานานแล้ว เพิ่งจะมีโอกาสมาทำซิงเกิลเป็นของตัวเอง เรียกว่าเป็นโอกาสที่เหมาะ หรือจังหวะที่เหมาะพอดีค่ะ แล้วก็มีพี่ๆ ที่สนับสนุนหลายคน คอยซัพพอร์ตให้ทุกอย่าง
“Countdown เจ็บกว่าเดิม” เป็นเพลงเศร้า เหงาๆ เอ๋เข้าห้องอัดเรียบร้อย ตอนร้องก็อินไปกับเพลง น้ำตาไหล เลยค่ะ แล้วก็จะถ่ายทำ MV ต้นเดือนธันวาฯ และจะปล่อยลงโซเชียลในช่วงวันที่ 25 ธันวาคม วันคริสมาสต์ ผลงานซิงเกิลแรกของเอ๋ เอ๋เต็มที่ และมุ่งมั่นอยากให้เพลงนี้ออกมาอย่างดีที่สุด เป็นกำลังใจให้นักร้องน้องใหม่คนนี้ด้วยนะคะ”