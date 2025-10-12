xs
xsm
sm
md
lg

พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์รอบเยาวชน เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” จากสหพันธรัฐรัสเซีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์รอบเยาวชน เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” (The Nutcracker) โดยคณะโอเปราและบัลเลต์แห่งเมืองซามารา (Samara Opera and Ballet Theatre) จากสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชน (Student Outreach Program) ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 27 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันนี้ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 11.18 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์รอบเยาวชน เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” (The Nutcracker) โดยคณะโอเปราและบัลเลต์แห่งเมืองซามารา (Samara Opera and Ballet Theatre) จากสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชน (Student Outreach Program) ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 27 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวราซีน่าร์ อูเบอรอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คัลเจอรัล โปรโมชั่น จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ต่อจากนั้น เสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการผู้มีอำนาจและประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร นางสาวราซีน่าร์ อูเบอรอย กรรมการผู้จัดการ ฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ครั้งที่27 จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์รอบเยาวชน เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” (The Nutcracker) โดยคณะโอเปราและบัลเลต์แห่งเมืองซามารา (Samara Opera and Ballet Theatre) จากสหพันธรัฐรัสเซีย

เมื่อจบการแสดง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนนักแสดงและวาทยกร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญและทรงพระเมตตาต่อเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในการนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เด็กเหล่านั้นได้ร่วมรับชมการแสดงบัลเลต์ เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” (The Nutcracker) ซึ่งเป็นการได้รับชม
ครั้งแรกของเด็ก ๆ หลายคน นำเสนอเรื่องราวที่เป็นอมตะ ครองใจผู้ชมทั่วโลก โดยคณะนักแสดงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อันจะเป็นการสร้างประสบการณ์อันล้ำค่าต่อไป ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่ร่วมรับชมการแสดง ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โครงการเพื่อเยาวชน (Student Outreach Program) เป็นส่วนสำคัญของมหกรรรมศิลปะการแสดง
และดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนไทยได้เปิดโลกทัศน์แห่งงานศิลปะ ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของเสียงดนตรีและ
การเต้นรำ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการ และปลูกฝังความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และตระหนักใน
ความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะทำให้ความฝันสามารถเกิดขึ้นได้จริงเสมอ

การแสดงบัลเลต์ เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” (The Nutcracker) นำเสนอเรื่องราวแห่งเวทมนตร์
ในค่ำคืนคริสมาสต์ที่เป็นอมตะ และครองใจผู้ชมทั่วโลก โดยผู้แสดงจากคณะโอเปราและบัลเลต์แห่งเมืองซามารา (Samara Opera and Ballet Theatre) หนึ่งในคณะบัลเลต์ชั้นนำที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานจากสหพันธรัฐรัสเซีย และบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ฯ (Royal Bangkok Symphony Orchestra) โดยมีนายเยฟกินี โคลว์คลอฟ (Mr. Evgeny Khokhlov) เป็นวาทยกร ผู้อำนวยเพลง










พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์รอบเยาวชน เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” จากสหพันธรัฐรัสเซีย
พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์รอบเยาวชน เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” จากสหพันธรัฐรัสเซีย
พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์รอบเยาวชน เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” จากสหพันธรัฐรัสเซีย
พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์รอบเยาวชน เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” จากสหพันธรัฐรัสเซีย
พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์รอบเยาวชน เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” จากสหพันธรัฐรัสเซีย
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น