พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์รอบเยาวชน เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” จากสหพันธรัฐรัสเซีย

วันนี้ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 11.18 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์รอบเยาวชน เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” (The Nutcracker) โดยคณะโอเปราและบัลเลต์แห่งเมืองซามารา (Samara Opera and Ballet Theatre) จากสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชน (Student Outreach Program) ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 27 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวราซีน่าร์ อูเบอรอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คัลเจอรัล โปรโมชั่น จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ต่อจากนั้น เสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการผู้มีอำนาจและประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร นางสาวราซีน่าร์ อูเบอรอย กรรมการผู้จัดการ ฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ครั้งที่27 จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์รอบเยาวชน เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” (The Nutcracker) โดยคณะโอเปราและบัลเลต์แห่งเมืองซามารา (Samara Opera and Ballet Theatre) จากสหพันธรัฐรัสเซีย
เมื่อจบการแสดง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนนักแสดงและวาทยกร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญและทรงพระเมตตาต่อเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในการนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เด็กเหล่านั้นได้ร่วมรับชมการแสดงบัลเลต์ เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” (The Nutcracker) ซึ่งเป็นการได้รับชม
ครั้งแรกของเด็ก ๆ หลายคน นำเสนอเรื่องราวที่เป็นอมตะ ครองใจผู้ชมทั่วโลก โดยคณะนักแสดงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อันจะเป็นการสร้างประสบการณ์อันล้ำค่าต่อไป ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่ร่วมรับชมการแสดง ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โครงการเพื่อเยาวชน (Student Outreach Program) เป็นส่วนสำคัญของมหกรรรมศิลปะการแสดง
และดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนไทยได้เปิดโลกทัศน์แห่งงานศิลปะ ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของเสียงดนตรีและ
การเต้นรำ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการ และปลูกฝังความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และตระหนักใน
ความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะทำให้ความฝันสามารถเกิดขึ้นได้จริงเสมอ
การแสดงบัลเลต์ เรื่อง “เดอะ นัทแครกเกอร์” (The Nutcracker) นำเสนอเรื่องราวแห่งเวทมนตร์
ในค่ำคืนคริสมาสต์ที่เป็นอมตะ และครองใจผู้ชมทั่วโลก โดยผู้แสดงจากคณะโอเปราและบัลเลต์แห่งเมืองซามารา (Samara Opera and Ballet Theatre) หนึ่งในคณะบัลเลต์ชั้นนำที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานจากสหพันธรัฐรัสเซีย และบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ฯ (Royal Bangkok Symphony Orchestra) โดยมีนายเยฟกินี โคลว์คลอฟ (Mr. Evgeny Khokhlov) เป็นวาทยกร ผู้อำนวยเพลง