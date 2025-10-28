ปัญจกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว ชูนักกีฬาโอลิมปิกความหวังทองซีเกมส์

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศคว้า 2 เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ภูริช โยเฮือง นักกีฬาที่ผ่านเวทีโอลิมปิก 2024 มาแล้วนำทีม ขณะเดียวกัน สมาคมฯ จัดแมตช์เทสต์อีเวนต์ซีเกมส์ รายการ ยูไอพีเอ็ม 2025 เซาท์อีสต์ เอเชียน แชมเปี้ยนชิพ เมื่อกลางเดือนตุลาคม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองพัทยา พื้นที่จัดแข่งจริงได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการทดสอบระบบการจัดการแข่งขัน และได้เห็นฟอร์มคู่แข่งด้วย
พลเรือเอกสุธีพงศ์ แก้วทับ อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมปัญจกีฬาสมัยใหม่ทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 เปิดเผยว่า ปัญจกีฬาสมัยใหม่ได้บรรจุแข่งขันในซีเกมส์เป็นครั้งที่ 2 ต่อจากกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 เมื่อปี 2019 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยครั้งนี้มีนักกีฬา 8 ชาติเข้าร่วม ได้แก่ บรูไน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ติมอร์ เลสเต, เวียดนาม และไทย โดยนักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขัน 12 คน แบ่งเป็นชาย 6 คนและหญิง 6 คน
“นักกีฬาชุดนี้เก็บตัวมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 โดยมี มร.เบอร์นาร์ด แอนเดียร์ เปโตรชินสกี หรือ เปโดร โค้ชชาวเยอรมันคอยติวเข้ม ซึ่งต้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนงบประมาณในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อม วิทยาศาสตร์กีฬา ช่วยดูแลโภชนาการ และจิตวิทยา ทำให้เห็นถึงพัฒนาการของนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้สมาคมได้นักกีฬาที่ดีและมีความพร้อมอย่างเต็มที่ สำหรับความหวังของสมาคมฯ ตั้งเป้าเอาไว้ที่ 2 เหรียญทอง ประเภทที่มีโอกาส ได้แก่ ไตรแอธเล บุคคลชาย ที่เรามีนักกีฬาดีกรีโอลิมปิก 2024 อย่าง ภูริช โยเฮือง นำทีม ส่วนเลเซอร์รัน และออปสตัคเคิล มีความสูสีกันหลายชาติ โดยคู่แข่งสำคัญ คือ ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และเวียดนาม“
พลเรือเอกสุธีพงศ์ กล่าวอีกว่า การแข่งขันปัญจกีฬาสมัยใหม่ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะมีขึ้นที่หาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2568 โดยมีชิงชัย 6 เหรียญทอง ประกอบด้วย ประเภทเลเซอร์รันชายและหญิง ซึ่งจะเป็นการแข่งขันวิ่งและยิงปืนเลเซอร์ รวมถึง ออปสตัคเคิล เลเซอร์รัน ซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบต่อเนื่อง เป็นการแข่งข้ามเครื่องวิบาก วิ่งและยิงปืนเลเซอร์รัน และไตรแอธเล ชาย-หญิง ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่ง ว่ายน้ำ และยิงปืนเลเซอร์
“เมื่อวันที่ 16-21 ตุลาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันปัญจกีฬานานาชาติ รายการ UIPM 2025 SOUTHEAST ASIAN CHAMPIONSHIPS (ยูไอพีเอ็ม 2025 เซาท์อีสต์ เอเชียน แชมเปี้ยนชิพ) ที่ชายหาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรายการนี้ช่วยสร้างกระแสการแข่งขันซีเกมส์ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา เป็นหนึ่งในรายการสปอร์ตทัวริซึม และยังเป็นการทดสอบระบบการจัดการและสนามแข่งขันของซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ด้วย นอกจากนี้เราก็ยังได้เห็นฟอร์มของคู่แข่งอาทิ สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย ซึ่งการที่ปัญจกีฬาได้จัดแข่งขันที่หาดจอมเทียน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศสวยงาม นับเป็นผลดีแน่นอน เพราะจะทำให้แฟนกีฬาจากทุกชาติได้เข้ามาชม มาเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬา รวมทั้งได้ท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงเวลาเดียวกันด้วย“ พลเรือเอกสุธีพงศ์ กล่าว