“เอ๋ ดวงพร” ปลื้มปริ่ม พ่อแม่เจอกันวันรับปริญญา

“เอ๋ ดวงพร แน่งน้อย” นักแสดงจากละคร “ดาวย้อมแสง” และ “มายาไฟ” ค่ายไอพีเอ็ม เมื่อหลายปีก่อน ซึ่งปัจจุบันผันตัวไปเป็นครูสอนนักเรียนชั้นปฐมวัย ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 และ “ครูสอนโยคะ” DNA Yoga fly and Pilates Studio ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ล่าสุด ครูสาว ที่ได้โอกาสจาก “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ไปต่อยอดในเส้นทางผู้บริหารในอนาคต ด้วยการศึกษาต่อ จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 ณ อาคาร Bangkok Thonburi Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ผ่านมา
งานนี้มีคุณพ่อคุณแม่มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมหน้า แม้จะเลิกรากันไปหลายปี แต่คุณพ่อสุรสิทธิ์ แน่งน้อย และคุณแม่ดวงตา แก้วคำศรี โคจรมาพบกันอีกครั้งในงานรับปริญญาของลูกสาวสุดที่รัก โดย ครูสาว เผยความรู้สึกว่า…
“ดีใจมากๆ ที่ชีวิตเดินทางมาถึงวันนี้ เอ๋ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่อธิการบดี ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ให้โอกาสที่ดีกับเอ๋ ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเอ๋ ที่นอกจากจะจบปริญญาโทแล้ว วันนี้พ่อกับแม่ก็ได้เจอกัน หลังจากเลิกรากันไปหลายปี ไม่ได้เจอกันเลย แต่มาเจอกันในวันสำเร็จการศึกษาของลูก เอ๋สัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดี จะเป็นครูที่ดีและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในเส้นทางการบริหารด้านการศึกษาในอนาคตด้วยค่ะ”