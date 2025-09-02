ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 โดยมีดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,595 คน
ในการนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พล.อ.ดร.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ ณ อาคาร Bangkok Thonburi Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โอกาสนี้มีบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และสาธารณะ สมควรได้รับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 7 คน โดยสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีมติเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์แก่พระเทพวชิรวิทยานุสิฐ (วราห์ ปุญญวโร) รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะรัฐศาสตร์แก่พระครูยติธรรมานุยุต (สมทรง ธมมทินโน) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์แก่ นายศุภชัย ศรีวิจิตร (เอ) และนายพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง (อ๊อฟ) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจแก่ นายไพศาล เพริศวิวัฒนา มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะรัฐศาสตร์แก่นายจะเด็ด มีหกวงค์ และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจแก่ นางหยาง จิ่ง (Mrs.Yang Jing)
เหล่าดารา ศิลปิน นักร้อง นักแสดง และสื่อมวลชนที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้แก่ น.ส.ดวงพร แน่งน้อย ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา น.ส.ทัศนียา รัตน์วงศ์ ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นายสถาพร ชุ่มจิตร นายณัฐพล นิลดอนหวาย น.ส.กัญกนิษฐ์ มั่งมี และน.ส.สุธิรจน์ ศรีเพ็ชร ปริญญาโทนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คุณปัทมา ปานทอง ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ น.ส.ปิ่นทิพย์ อรชร ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คุณเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา (หม่ำ จ๊กม๊ก) ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ นายภาคิน คุณาอนุวิทย์ (มาร์ค) ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์
นอกจากนี้ บุคลากรด้านการกีฬา และนักกีฬาผู้มีชื่อเสียงที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ด้วย เช่น นางกมลา ทองกร (คุณแม่ปุ๊ก ) ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นายกุลวุฒิ วิทิตศานต์ (น้องวิว) นักกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวมือวางอันดับ 1 ของโลก นายนฤเศรษฐ์ เหล่าเทิดพงษ์ (องศา) นายวรภพ ชื่นค้า (บีม) นายสุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล (จ๊อบ) และนายภรัณยู ขาวสำอาง (ภีม) ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์