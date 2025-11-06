Goodnotes ปักหมุดไทย ตลาดใหญ่ติดท็อป 10

นักเรียน - นักศึกษาไทย ใช้แอปฯ จดโน้ต Goodnotes ติด 1 ใน 10 ประเทศที่มียอดผู้ใช้งานสูงสุดในโลก ยืนยันไทยเป็นตลาดสำคัญสุดๆ และคนไทย มีความคิดสร้างสรรค์ที่นำฟีเจอร์ใหม่มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างน่าสนใจ พร้อมเตรียมนำ AI ถอดเสียงภาษาไทยมาให้ผู้ใช้งานแพ็กเกจทั่วไปเข้าถึงแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มในปีหน้า
สตีเว่น ชาง ผู้ก่อตั้ง และซีอีโอ Goodnotes (เสื้อดำ) ให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญมาก มีจำนวนผู้ใช้งานติด 1 ใน 10 ของโลก จากผู้ใช้งานประจำกว่า 25 ล้านราย ขณะที่ผู้ใช้ในกรุงเทพฯ สมัครใช้งานเวอร์ชันทดสอบ ติดท็อป 4 จากผู้ใช้งานทั่วโลก
“กลุ่มผู้ใช้งานหลักในไทยคือกลุ่มนักศึกษาและคนวัยทำงานรุ่นใหม่ โดยมีสถิติที่น่าสนใจคือ ผู้ใช้งานชาวไทยชื่นชอบการจดโน้ตเน้นความสวยงาม สูงกว่าประเทศอื่น มีการใช้งานสติกเกอร์และเทมเพลตตกแต่งโน้ตอย่างแพร่หลาย”
ขณะเดียวกัน ครีเอเตอร์ไทยอย่าง Peanut Butter สามารถทำยอดขายเทมเพลต และแพลนเนอร์สูงสุดในมาร์เก็ตเพลสระดับโลกของ Goodnotes โดยไทยมีครีเอเตอร์ที่สร้างเทมเพลตขายอยู่หลัก 10 รายเท่านั้น
พร้อมกันนี้ Goodnotes ยังได้เปิดเผยถึงฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในตลาดโลกไปเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา อย่าง Whiteboard พื้นที่จดโน้ตแบบไร้ขอบเขต ที่สามารถซูมออกและเขียนต่อได้เรื่อยๆ มาพร้อมเครื่องมือสร้างไดอะแกรมที่ช่วยวาดรูปทรงและเส้นเชื่อมต่ออัตโนมัติ
รวมถึง Text Document เอกสารข้อความ ที่ปรับรูปแบบจากการป้อนข้อมูลด้วยลายมือไปสู่การพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดเต็มรูปแบบ ให้รองรับการทำงานร่วมกันในระดับมืออาชีพ และเพิ่มเครื่องมือ AI ที่มาช่วยร่างเนื้อหา, สรุปเนื้อหาจากโน้ตที่จดแบบยุ่งๆ ให้กลายเป็น Mind Map หรือแม้แต่ช่วยวาดไอคอนและสติกเกอร์ ซึ่งสามารถแก้ไขต่อได้
นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์น่าสนใจอย่าง การถอดเสียงและสรุป ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มผู้ใช้ชาวไทย ที่อัดเสียงการประชุมหรือเลคเชอร์ AI จะทำการถอดเสียงพูดเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ พร้อมสรุปประเด็นสำคัญให้ทันที และยังสามารถสั่งให้ AI นำเนื้อหาทั้งหมดไปสร้างเป็น "สรุปการประชุม" ในรูปแบบข้อความอัตโนมัติ
มิน ทราน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ให้ข้อมูลเพิ่มว่า ฟีเจอร์การถอดเสียงภาษาไทย ในปัจจุบันจะใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้ที่สมัครใช้งานแพ็กเกจ Pro หรือเพิ่มแพ็กเสริม AI ใช้งาน เนื่องจากปัจจุบันการถอดเสียงภาษาไทยยังใช้การประมวลผลผ่านระบบคลาวด์อยู่ แต่ในอนาคตเมื่อสามารถประมวลผลภาษาไทยที่อุปกรณ์ได้ ผู้ใช้งานแพ็กเริ่มต้นจะเข้าถึงฟีเจอร์นี้ได้ด้วย
ปัจจุบัน GoodNotes ให้บริการแบบสมัครสมาชิกรายปี ในราคาเริ่มต้นปีละ 329 บาท ในแพ็กเกจ Essential และมีแพ็กเกจ Pro ปีละ 999 บาท ที่มาพร้อมฟีเจอร์ AI ให้ใช้งาน ส่วนผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการสมัครแพ็ก Pro หรืออยากซื้อสิทธิ์ในการใช้งาน AI เพิ่มเติม สามารถเพิ่มแพ็กเสริมได้ที่เดือนละ 279 บาท
ทิศทางต่อไปของ Goodnotes จะมุ่งเน้นการขยายฐานผู้ใช้ไปยังกลุ่มมืออาชีพ (Professionals) มากขึ้น เช่น สถาปนิก วิศวกร หรือนักกฎหมาย รวมถึงกำลังมีโปรเจกต์สนับสนุนโรงเรียนในประเทศไทยเร็วๆ นี้อีกด้วย