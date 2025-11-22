“ดาด้า” เงิบแรง ออกตัวล้อฟรี แต่งตัวแก้เครียด!

เรียกว่าเงิบแรงมาก สำหรับ “ดีเจดาด้า วรินดา ดำรงผล” ที่ออกตัวแทนเพื่อนสนิทอย่าง “นานา ไรบีนา” หลังถูกโยงเป็น ตัวแม่ น. เบี้ยวหนี้ 400 ล้าน ดาด้าเผยในรายการแฉว่านานาไม่เคยยืมเงิน ไม่เคยชวนระดมทุน อัดแหลกข่าวมั่ว
แต่ผ่านไปแค่วันเดียว ข้อมูลเริ่มออกมาเรื่อยๆ ทำดาด้า ออกมาขอโทษ ยอมรับได้ข้อมูลแค่บางส่วนเท่านั้น ภายหลังรู้อะไรบางอย่างเพราะมีหลายคนโทร.หา จึงไปเช็กกับนานา และได้ออกมาขอโทษสังคม ยอมรับว่าตนเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง ด้านนานาก็เครียด ก็รอให้เขาอธิบายเองดีกว่า ส่วนตัวไม่เคยเช็กว่าเพื่อนฟอลฯ ใครบ้าง รู้จากคนอื่นเลยว่าเขาอันฟอลฯ กัน
นอกจากนี้ดาด้าเผยรู้จักนานาตั้งแต่วัยรุ่น ตั้งแต่เข้าวงการมาใหม่ๆ สนิทกัน 20 ปี นานาเป็นนักธุรกิจ ก็มีธุรกิจที่ไปรอด และไม่รอด แต่เรื่องเหล่านี้ก็ให้เขาออกมาพูดเอง
อย่างไรก็ตาม โซเชียลแห่แชร์ คลิปล่าสุด ดาด้า ที่หัวเราะเสียงดังสนั่นให้กับชีวิต หลัง “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” ถามว่าแต่งตัวอะไร เจ้าตัวก็เผยว่าแต่งตัวแก้เครียด ข่าวมันเครียด พอหนิงถามว่าไหวนะ เจ้าตัวก็หัวเราะดังลั่นใส่ บอกว่าล้อฟรีเลยเห็นไหม ล้อฟรี!