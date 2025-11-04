เอาแล้ว! “เป็ก สัณณ์ชัย” ด่าเดือด “บอย ธิติพร” เสืxกทุกเรื่อง เจอตัวจะตบปาก! “จิน” อดีตสามี “หนิง” เมนต์ด้วย

ทำเอาร้อนๆ หนาวๆ หลัง “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ออกโรงฟาดเดือด “บอย ธิติพร จุติมานนท์” ที่ออกมาพูดถึง “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” หลังประกาศลดสถานะ ด้วยประโยค “วันนี้ธัญญ่าจะมีความสุขเต็มร้อย ที่ผ่านมาเธอเป็นแม่ที่น่ารัก ยอมไม่เล่นละครเพื่อจะรับส่งลูก ไม่รับงานเย็นเพราะต้องกลับไปอยู่กับลูก เธอเป็นแม่ที่เต็มที่ เธอทำอาชีพแม่ได้สมบูรณ์ ให้กำลังใจนะคะธัญญ่า” งานนี้ เป็ก ได้แชร์ข้อความดังกล่าว พร้อมฟาดเดือดว่า
“คxย เสืxกทุกเรื่อง สัx เจอจะตบปากสักที รู้ดีชิบหาย เหี้x”
โดย “จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” อดีตสามี “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” ก็ได้เข้ามาเมนต์ว่า “จริงครับพี่ชาย” อีกด้วย