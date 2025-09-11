“จิน จรินทร์” ไลฟ์กรึ่มๆ ประกาศมีแฟนแล้ว เรียกฝ่ายหญิงที่รักรัวๆ ใบ้อักษรย่อ ก.

เปิดตัวเรียบร้อยแล้ว สำหรับ “จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” อดีตสามี “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” ล่าสุดไลฟ์สดผ่านติ๊กต๊อกแบบกรึ่มๆ พูดคุยกับสาวรายหนึ่ง โดยในคลิปดังกล่าว หนุ่มจินเผยว่าตนเองให้เกียรติคนที่คบอยู่ด้วย ซึ่งฝ่ายหญิงถามว่ามีแฟนแล้วเหรอคะ จินบอกมีแล้ว
งานนี้ชาวเน็ตเข้ามาถามว่าใช่เก๋ไหม จินบอกเก๋ไหน โอ้ย อย่าพูดชื่อนี้ ไม่เกี่ยวๆ เอางี้ ก. เหมือนกัน แต่ไม่ต้องไปเดาชื่อใคร เดี๋ยววันนึงก็จะรู้ว่าเป็นใคร ชาวเน็ตขอให้กลับกล้อง จินก็กลับกล้องให้ แล้วเรียกที่รัก โดยบอกไม่ให้ที่รักออกหน้า ซึ่งสาวรายดังกล่าวรีบห้ามกลับกล้อง รวมทั้งมีการแซวฝ่ายหญิงว่า คนเรื่องมากนี่ติ๊กต๊อกหรือที่รัก ยืนยันไม่ได้เมา