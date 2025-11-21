สะใจคนไทย “วีนา” เข้ารอบ TOP5 มิสยูนิเวิร์ส 2025

กรี๊ดแตกเลยทีเดียว สำหรับการประกวดรอบตัดสิน มิสยูนิเวิร์ส 2025 วันนี้ (21 พ.ย.) ซึ่งในรอบ 30 คนสุดท้าย ปรากฏว่า “วีนา ซิงค์”ตัวแทนประเทศไทยผ่านฉลุย ถูกประกาศรายชื่อเข้ารอบเป็นคนที่ 4 ซึ่งสาวงามที่เข้ารอบ 30 คน ได้แก่ India, Guuadeloupe, China, Thailand, Dominican Rep., Brazil, Rwanda, Cote d'ivoire, Colombia, Netherlands, Cuba, Bangladesh, Japan, Puerto Rico, USA, Mexico, Philippines, Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canada, Latina, Croatia, Venezuela, Guatemala, Palestine, Nicaragua, France และ Paraguay
ต่อมา สาวงามอวดโฉมในชุดว่ายน้ำ พร้อมประกาศ TOP12 วีนา ไม่ทำให้ผิดหวัง เข้ารอบได้อย่างสง่างาม ใกล้มงฯ 3 เรื่อยๆ ซึ่งสาวงามที่เข้ารอบ TOP12 ได้แก่ Chile, Colombia, Cuba, Guadeloupe, Mexico, Puerto Rico, Venezuela, China, Philippines, Thailand, Malta, Cote D’Ivoire
ยิ่งเข้ารอบลึกยิ่งพีก งานนี้ลุ้นมือเย็นกันทั้งประเทศ พิธีกรประกาศ TOP 5 คนแรกได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ บอกเลยคนไทยทั้งฮอลล์กรี๊ดสุดเสียง วีนา ทำได้แล้ว จากนั้นตามด้วย ฟิลิปปินส์, เวเนซุเอลา, เม็กซิโก และ โกตดิวัวร์