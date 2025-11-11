ยิ่งใหญ่สมการรอคอย! iQIYI (อ้ายฉีอี้) เสิร์ฟความบันเทิงระดับเอเชีย จัดงาน “iQIYI iJOY TH 2026” เปิดไลน์อัปคอนเทนต์ ได้รับเกียรติจากสองนักแสดงจีนจากซีรีส์ "Speed and Love" บินลัดฟ้าร่วมงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568, iQIYI (อ้ายฉีอี้) ผู้นำแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ บ้านของความบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชีย ได้ประกาศศักดาครั้งยิ่งใหญ่ จัดงาน “iQIYI iJOY TH 2026” กับงานประกาศเปิดตัวไลน์อัปคอนเทนต์ ที่พร้อมอัดแน่นด้วย ซีรีส์ไทย, ซีรีส์จีน, อนิเมะ รวมไปถึงรายการวาไรตี้คุณภาพระดับพรีเมียม ณ Sphere Hall ชั้น 5M ศูนย์การค้า Emsphere ภายในงานได้รับความสนใจจากแฟน ๆ จนสร้างกระแสฮือฮาให้กับแฟน ๆ โลก จนเกิดเป็นกระแสไวรัลส่งผลให้ #iQIYIiJOYTH2026 ถล่มโลกโซเชียล มียอดเทรนด์รวมกว่า 43M ครั้ง* และขึ้นเทรนด์ X กว่า 13 พื้นที่ทั่วโลก ได้แก่ อันดับ 1 Thailand, Singapore, Malaysia อันดับ 2 Worldwide, Peru อันดับ 3 Indonesia อันดับ 4 Vietnam อันดับ 6 Brazil อันดับ 8 Puerto Rico, United States อันดับ 9 Philippines, Mexico และอันดับ 16 France
เริ่มงาน “iQIYI iJOY TH 2026” ด้วยช่วงเดินพรมเขียวสุดอลังการ เปิดพรมด้วยสองนักแสดงชื่อดังแห่งยุค เก่ง หฤษฎ์ และ น้ำปิง นภัสกร นักแสดงนำจากซีรีส์ “เขมจิราต้องรอด (Khemjira)” ด้วยกระแสและความนิยมระดับปรากฏการณ์ ในนามของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) จึงได้มอบรางวัล “Khemjira The Phenomenon” เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นอันดับ 1 ซีรีส์ที่ได้ทุบสถิติครบทุกด้าน กวาดทั้งยอดรับชม และผู้รับชมสูงสุดตั้งแต่ซีรีส์เริ่มออกอากาศสูงสุดตลอดกาลทั้งในไทยและทั่วโลกบนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) นอกจากนี้ช่วงเดินพรมเขียวยังได้รับเกียรติจากเหล่าบรรดาศิลปิน ดารา นักแสดงชื่อดัง KOL รวมไปถึงผู้สร้างสรรค์ผลงานบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกว่าร้อยชีวิตตบเท้าเดินพรมสุดคับคั่ง
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณ YANG XIANG HUA (หยาง เซี่ยง หัว) PRESIDENT OF THE MOVIE AND OVERSEAS BUSINESS GROUP ขึ้นกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำเร็จของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) ว่า “iQIYI ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านจำนวนสมาชิกและรายได้เมื่อเทียบกับปีก่อน ตลอดช่วงปี 2025 ที่ผ่านมา iQIYI ประเทศไทยกลายเป็นตลาดต่างประเทศที่ทำรายได้สูงสุดของบริษัท โดยในปีที่ผ่านมานี้มีไลน์อัปซีรีส์ไทยกว่า 40 เรื่อง และในปีหน้า iQIYI (อ้ายฉีอี้) ตั้งเป้าเพิ่มจำนวน iQIYI Original เป็นอีกสองเท่า อีกทั้งยังเดินหน้าพัฒนาโปรเจกต์ “iQIYI Starship” เพื่อพาศิลปินจีนและศิลปินไทยสู่ตลาดสากล และร่วมผลิตคอนเทนต์คุณภาพกับสตูดิโอชั้นนำของไทยอีกด้วย”
หนึ่งในจุดแข็งของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) คือการอัดแน่นไปด้วยสุดยอดซีรีส์จีนระดับพรีเมียมหลากหลายรสชาติ อาทิ ซีรีส์แนวพีเรียด, แฟนตาซี, โรแมนติก, ดรามา, ระทึกขวัญ และผจญภัย โดยในปีที่ผ่านมา iQIYI (อ้ายฉีอี้) ได้ส่งมอบประสบการณ์การรับชมซีรีส์จีนที่ดีที่สุด ผ่านทัพนักแสดงคุณภาพของวงการ และทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังระดับสากล ทางด้าน คุณ KOKO YANG (โคโค่ หยาง) CO-MANAGING DIRECTOR, iQIYI THAILAND ได้กล่าวถึงความสำเร็จของซีรีส์จีนและได้ประกาศไลน์อัปซีรีส์จีนเรื่องใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟให้แฟน ๆ ทั่วโลกได้รับชม ได้แก่ ซีรีส์เรื่อง “The Legend of Rosy Clouds” นำแสดงโดย เจิงซุ่นซี และ หลี่อี้ถง, “How dare you!?” นำแสดงโดย เฉิงเหล่ย และ หวังฉู่หรัน, “Fate Chooses You” นำแสดงโดย เหรินเจียหลุน และ หวังเหอรุ่น, “Southern Anecdote” นำแสดงโดย จางซินเฉิง, ติงอวี่ซี, เจียงเป่ยเยา และ ฝูต้าหลง, “Overdo” นำแสดงโดย จางหลิงเฮ่อ และ หวังฉู่หรัน ปิดท้ายด้วยซีรีส์จีนที่แฟน ๆ ต่างรอคอยกับ “Chasing Jade” นำแสดงโดย จางหลิงเฮ่อ และ เถียนซีเวย
ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการบินลัดฟ้ามาไทยของ “Esther Yu” นักแสดงสาวชื่อดังจากประเทศจีน โดยเธอได้เผยถึงการมาประเทศไทยในครั้งนี้ว่าทุกครั้งที่ได้มาเยือนประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติและประทับใจเสมอ การมาไทยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากแฟน ๆ ชาวไทย ซึ่งภายในงานทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ได้แต่งตั้งและประกาศเปิดตัว “iQIYI International Global Ambassador” คนล่าสุดแก่ “Esther Yu” โดยได้รับเกียรติจากคุณ KAI CHEN LI (ลี ไค เฉิน) VICE PRESIDENT HEAD OF APAC AND MENA มอบรางวัลพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนที่จะเชิญทีมนักแสดงนำจากซีรีส์ “ทางรักคู่ขนาน (Speed and Love)” อย่าง “เหออวี่ (He Yu)” และ “ไมค์ พิรัชต์” ขึ้นบนเวทีพร้อมเผยถึงการถ่ายทำ โดยทีมนักแสดงได้เผยถึงความรู้สึกว่า “ซีรีส์เรื่องนี้เราได้ยกทีมมาถ่ายทำที่ประเทศไทย และได้รับการต้อนรับที่ดีมาก ๆ จากแฟน ๆ เรามีโอกาสถ่ายทำตามสถานที่สำคัญที่สะท้อนเสน่ห์ของไทย ไม่ว่าจะเป็นวัดชื่อดัง ถนนเยาวราช แม่น้ำเจ้าพระยา และอีกหลากหลายสถานที่ที่งดงาม หวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟน ๆ ชาวไทย และทำให้แฟน ๆ ทั่วโลกมาเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้น”
และในลำดับต่อมา คุณผ่านศึก ธงรบ หรือ คุณป๊อปปี้ CO-MANAGING DIRECTOR, iQIYI THAILAND ได้ให้เกียรติขึ้นมาแนะนำไลน์อัปคอนเทนต์ไทย ที่ไม่เพียงแต่ที่ผลงานเหล่านี้จะนำเสนอคอนเทนต์ไทยให้กับคนไทยดูเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำเสนอคอนเทนต์ไทยให้คนต่างชาติกว่า 190 พื้นที่ทั่วโลกได้รับชมด้วยกัน ประเดิมด้วยซีรีส์คุณภาพการันตีจากบ้าน Change2561 กับมิติใหม่ของซีรีส์บอยเลิฟสยองขวัญ “สิงสาลาตาย (Goddess Bless You From Death)” นำแสดงโดย พูห์ กฤติน และ พาเวล นเรศ ต่อด้วยซีรีส์วายที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย และขับเคลื่อน Soft Power ไทยสู่สายตาชาวโลก จากบ้าน IDOL FACTORY กับซีรีส์เรื่อง "อสงไขย (Interminable)" นำแสดงโดย บิลลี่ ภัทรชนน และ เบ้บ ธนทัต ต่อเนื่องด้วยซีรีส์จากบ้าน Copy A Bangkok กับซีรีส์ที่ได้สร้างมาจากนิยายสุดแซ่บ “ลูกพีชทานสด (Peach Lover)” นำแสดงโดย 4 นักแสดงหน้าใหม่ดาวรุ่ง กิ๊ นิวัฒน์, ภูม ณัฐภาสน์, ฟิล์ม ภาณุรัฐ และ วิน ธนพล ต่อด้วยซีรีส์จากบ้าน M Flow Entertainment ที่ได้กลับมาสานต่อความสำเร็จของสองนักแสดงชื่อดังอย่าง โบ๊ท ยงค์ยุทธ และ โอ๊ต ภาสกร กับซีรีส์เรื่อง “KNOT”
ตามมาด้วย 3 ซีรีส์ 3 รสชาติที่แฟน ๆ รอคอยจากบ้าน GMMTV เริ่มด้วยซีรีส์ที่จะนำเสนอความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันสุดขั้วระหว่างทายาทมาเฟียผู้ไร้สติ กับช่างภาพฟรีแลนซ์ชื่อดังผู้รักสงบกับซีรีส์เรื่อง “มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee” นำแสดงโดย ปอนด์ ณราวิชญ์ และ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน เตรียมออกอากาศ ทุกวันเสาร์ ดูออนไลน์ เวลา 21:30 น. บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เริ่ม 15 พฤศจิกายนนี้ ถัดมากับซีรีส์ “Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟ” นำแสดงโดย ออฟ จุมพล, กัน อรรถพันธ์ และ ดิว จิรวรรตน์ ที่ได้สร้างเซอร์ไพรส์ในงานกับการเปิดตัว Official Trailer และ Official Poster เป็นที่แรก และเตรียมออกอากาศ ทุกวันพุธ ดูออนไลน์ เวลา 21:30 น. บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เริ่ม 26 พฤศจิกายนนี้ ปิดท้ายกับซีรีส์ยูริกระแสแรงกับการรวมตัวของ 6 นักแสดงมากความสามารถ ที่จะเล่าถึงความลับของความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิง ซับซ้อน วุ่นวาย นำแสดงโดย น้ำตาล ทิพนารี และ ฟิล์ม รชานันท์, มิ้ลค์ พรรษา และ เลิฟ ภัทรานิษฐ์, วิว เบญญาภา และ มิ้ม รัตนวดี กับซีรีส์เรื่อง “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ”
ต่อเนื่องด้วยโปรเจกต์ซีรีส์ยูริที่รวบรวม 8 นักแสดงชื่อดังของประเทศไทย “บ้านวาทินวณิช (4 Elements)” จากบ้าน North Star Entertainment ที่จะมาถ่ายทอดซีรีส์ 4 รสชาติ ได้แก่ ซีรีส์ “วิวาห์ปฐพี” นำแสดงโดย แอปเปิ้ล ลาภิสรา และ มิ้ม ปัณฑิตา, “นทีร้อยเล่ห์” นำแสดงโดย อิงฟ้า วราหะ และ ชาล็อต ออสติน , “เสน่หาวาโย” นำแสดงโดย ฟรีน สโรชา และ เบ็คกี้ รีเบคก้า และ “โซ่รักอัคนี” นำแสดงโดย น้ำหนึ่ง มิลิญ และ เนย กานต์ธีรา
ปิดท้ายไลน์อัปคอนเทนต์ซีรีส์ไทย กับพาร์ทเนอร์คุณภาพที่ทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ได้จับมือร่วมกันอย่างเหนียวแน่นในการเดินหน้าส่งต่อคอนเทนต์ระดับโลก ที่เรียกได้ว่ามีซีรีส์วายทุกเรื่องอยู่บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) กับบ้าน Mandee Work ที่ในครั้งนี้พร้อมส่ง 7 ซีรีส์ที่เตรียมรับชมได้ตลอดทั้งปี เริ่มด้วยซีรีส์พีเรียดเรื่องแรกที่ใกล้จะได้รับชมเร็ว ๆ นี้แล้วกับซีรีส์เรื่อง “ภพเธอ (Love Upon a Time)” นำแสดงโดย เน็ต สิรภพ, เจเจ รัชพล, ลาเต้ ธนรรถชล และ คิม พงศธร ต่อด้วยซีรีส์แนวมหาลัยย่อยง่าย กับผลงานการรับบทนำเรื่องแรกของ ตี๋ตี๋ วันพิชิต และ ป๋อ ศุภการ กับซีรีส์เรื่อง “ด้วงกับเธอ (Duang With You)” ตามมาด้วยซีรีส์คอเมดี้สุดแซ่บ "ที่สามของเธอ (Your Third)" นำแสดงโดย แม้ก กรธัสส์ และ ณฐ ณฐสิชณ์ ต่อด้วยซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์สุดพัวพัน “รักสุดใจนายแฟนบอย (Mr. Fanboy)” นำแสดงโดย อู่อู๋ ธนภูมิ, เซฟ วรพงษ์ และ เจมส์ ศุภมงคล ต่อด้วยซีรีส์ที่แฟน ๆ ต่างจับตา “เมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่า (You(r)tuber)” นำแสดงโดย เติ้ล มติมันท์ และ เฟิร์สวัน วรรณกร ตามมากับซีรีส์ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักผ่านบทเพลงสุดไพเราะในสไตล์ Musical “มนต์รักฮักอีหลี (Hug E-Lhee The Musical)” นำแสดงโดย ซี พฤกษ์ และ นุนิว ชวรินทร์ ปิดท้ายด้วย “เขมจิราต้องรอด ตอนพิเศษ (Khemjira Special Episode)” กับการเดินหน้าสานต่อความสำเร็จซีรีส์ระดับปรากฏการณ์ นำแสดงโดย เก่ง หฤษฎ์, น้ำปิง นภัสกร, เติ้ล มติมันท์ และ เฟิร์สวัน วรรณกร
นอกจากการเดินหน้ายกระดับและส่งต่อคอนเทนต์ไทยสู่สากลแล้ว iQIYI ประเทศไทย พร้อมรุดหน้าธุรกิจศิลปินกับการเปิดตัว “iQIYI Artist” ซึ่งเราพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันศิลปินไทยเพื่อต่อยอดคอนเทนต์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ละคร - ซีรีส์, ภาพยนตร์, iQIYI Original รวมถึงโปรเจกต์พิเศษและ IP ชื่อดังเพื่อเดินหน้าพาเหล่านักแสดง iQIYI Artist เติบโตอย่างต่อเนื่อง
สำหรับซีรีส์ iQIYI Original ถือเป็นคอนเทนต์ที่มีการพูดถึงและได้รับกระแสที่ดีมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ภายในงานได้มีการประกาศเปิดตัวไลน์อัป iQIYI Original เรื่องใหม่หลากหลายรสชาติถึง 6 เรื่อง ที่จะมาสร้างสีสันและครองใจแฟน ๆ ทั่วโลกต่อไป เริ่มด้วยเรื่องแรก ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ Mandee Work กับซีรีส์ iQIYI Original “เขาชื่ออันวาร์ (Unknown Lover)” นำแสดงโดย โทมัส ธีร์ทัศน์ และ ก้อง ก้องภพ สองนักแสดงนำที่เตรียมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษด้วยการแสดงซ้อมต่อบทจากหนึ่งในฉากที่ครองใจแฟนนิยายเป็นครั้งแรก ในบทบาทที่เติบโตและท้าทายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเชิญคุณผ่านศึก ธงรบ และ คุณกิตติพัฒน์ จำปา หรือคุณอ๊อฟชั่น ผู้บริหารจาก Mandee Work ขึ้นร่วมพูดคุยบนเวทีถึงการเป็นพันธมิตรในหลาย ๆ มิติ และความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้
ตามมาติด ๆ กับซีรีส์ iQIYI Original เรื่องต่อไป ที่มาพร้อมการจับมือร่วมกับอีกหนึ่งค่ายผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับปรากฏการณ์อย่าง Me Mind Y กับซีรีส์ iQIYI Original “Lust” นำแสดงโดย โดนัท ภัทรพลฒ์ และ กร พลัฏฐ์ โดยดัดแปลงจากหนึ่งในผลงานบทประพันธ์นิยายของ MAME หรือ คุณเมย์ อรวรรณ วิชญวรรณกุล ผู้บริหารจาก Me Mind Y โดยโดนัท และ กร ยังได้เผยถึงความรู้สึกในการร่วมงานกับ iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ Me Mind Y เป็นครั้งแรก รวมถึงความพิเศษของซีรีส์ที่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอน แฟน ๆ เตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ของโปรเจกต์นี้ได้ในปีหน้า
ตามมาอย่างต่อเนื่องกับโปรเจกต์จากบ้าน LOOKE WORLD ที่เรียกได้ว่าซีรีส์ iQIYI Original “GELBOYS” เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้รันทุกวงการ สร้างปรากฏการณ์แห่งยุค และพร้อมแล้วที่จะสร้างความบันเทิงสู่ประวัติศาสตร์ครั้งใหม่กับซีรีส์ iQIYI Original “GELBOYS 2” นำแสดงโดย 4 หนุ่ม ไป๊ป มนธภูมิ, นิว ชยภัค, พีเจ มหิดล และ เลออน เซ็ค ภายในงานยังได้เชิญคุณนฤเบศ กูโน หรือคุณบอส ผู้จัดและผู้กำกับซีรีส์ มาร่วมพูดคุยบนเวทีถึงความพิเศษของซีซันใหม่ที่ต่อยอดจากสถานะสุดกั๊กของ “เชียรโฟร์มด” และ “บ้าบิ่นบัว” ในซีซันแรก มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “FANDOM STATUS” นิยามความรักที่มีให้กันและกันของพวกเขาเสมือนความรักอันยิ่งใหญ่ของแฟนคลับ พร้อมกันนี้ยังมีพี่หมู นำแสดงโดย โบนัส ณัฐวัฒน์ เพื่อนเก่าของบัวจากซีซันแรก มาปรากฏตัวในงานเป็นเซอร์ไพรส์อีกด้วย แฟน ๆ เตรียมพบกับปรากฏการณ์อินเทรนด์ครั้งใหม่ได้ในเดือนมิถุนายนปีหน้า
ความพิเศษของโปรเจกต์ iQIYI Original ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ คุณ KOKO YANG (โคโค่ หยาง) ได้ขึ้นมาแนะนำซีรีส์ iQIYI Original เรื่องใหม่กับ iQIYI Original “IDENTITY ZERO” ซีรีส์ที่ดัดแปลงจากละครวิทยุชื่อดังของประเทศจีน ผลงานเขียนบทโดย คุณ Qiu Mu Mu (ชิว มู่ มู่) และ คุณ Yu Zhuo (อวี้ จั่ว) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน กับการจับมือร่วมกับ Quantum Picture นำแสดงโดย มอส ภาณุวัฒน์ และ แบงค์ มณฑป ร่วมกับ บอนซ์ ณดล และ มาร์ค ศิวัช และ iQIYI (อ้ายฉีอี้) ยังได้เปิดเผยถึง iQIYI Original “No.1 Student” กับการร่วมงานกับทาง Joyful Culture Media โดยเป็นซีรีส์ที่ได้ดัดแปลงมาจากนิยาย IP ชื่อดัง จากปลายปากกานักเขียน คุณ Mu Gua Huang (มู่กวาหวง) พร้อมปิดท้ายด้วย iQIYI Original กับการจับมือร่วมกับ Tailai Entertainment ในการส่งโปรเจกต์ “188 UNIVERSE” จากนักเขียนชื่อดังคุณ Shui Qian Cheng (สุ่ย เชียน เฉิง) ที่ได้รังสรรค์ผลงานสุดฮิตอย่าง iQIYI Original “ตัวนาย ตัวแทน (My Stand-In)” ที่จะพาโปรเจกต์ใหม่ให้แฟน ๆ ได้รับชมเร็ว ๆ นี้
ก้าวเข้าสู่ช่วงไฮไลท์สุดท้ายของงาน “iQIYI iJOY TH 2026” กับการประกาศเมกะโปรเจกต์รายการวาไรตี้เรือธงที่พร้อมเขย่าวงการและสร้างแรงกระเพื่อมสู่ระดับสากล กับการได้รับลิขสิทธิ์เพื่อสร้างสรรค์ทำเป็นเวอร์ชันประเทศไทย กับรายการวาไรตี้ iQIYI Original “Running Man Thailand” พร้อมเปิดตัว 7 พิธีกรเป็นครั้งแรก ด้วยทัพศิลปินระดับแม่เหล็กของแต่ละวงการ นำทีมโดย โอ๊ต ปราโมทย์, เจฟ ซาเตอร์, อิ้งค์ วรันธร, เต ตะวัน, นุนิว ชวรินทร์, ต้าห์อู๋ พิทยา และ ดีเจเผือก พงศธร ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ หรือ คุณเจิน โปรดิวเซอร์รายการจาก 8 Sunday ขึ้นมาร่วมพูดคุยบนเวทีกับโปรเจต์สุดพิเศษในครั้งนี้ โดยคุณโคโค่และคุณเจินได้กล่าวว่า “สำหรับรายการ Running Man เป็นรายการวาไรตี้ระดับตำนานของเอเชียที่ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย และได้สร้างในอีกหลากหลายเวอร์ชัน ไม่ว่าจะเป็น เวอร์ชันประเทศจีน, เวอร์ชันประเทศฟิลิปปินส์ และเวอร์ชันประเทศเวียดนาม ซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยมี Production House ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพอย่าง 8 Sunday พร้อมด้วยทัพศิลปินชื่อดัง ประกอบไปกับสถานที่ที่สวยงามของประเทศไทย เราจึงคิดว่า iQIYI ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าส่งต่อความสนุกกับการเสิร์ฟเมกะโปรเจกต์ในดวงใจกับรายการ iQIYI Original “Running Man Thailand” ที่ความพิเศษในครั้งนี้คือการได้ทีม SBS Studio มาเขียนสคริปต์ คิดเกม รวมถึงวางโครงสร้างให้ทั้งหมด เชื่อว่าแฟน ๆ ชาวไทยและต่างประเทศจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอน”
ด้านพิธีกรรายการได้เผยถึงความรู้สึกว่ากับโปรเจกต์นี้ว่า “ดีใจและตื่นเต้นที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่แฟนชาวไทยรอคอยอย่าง Running Man Thailand วันนี้พวกเราได้มีโอกาสมาสานต่อความสนุกในแบบของคนไทย แถมได้ร่วมงานกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่คุ้นเคยกันดีในวงการ มั่นใจว่าพลังของทุกคนจะปล่อยของกันอย่างเต็มที่ รับรองว่ารายการ iQIYI Original “Running Man Thailand” จะสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกแบบจัดเต็มให้แฟน ๆ ได้อย่างแน่นอน”
ก่อนที่จะปิดท้ายงานในวันนี้ด้วยการเชิญผู้บริหารจาก iQIYI (อ้ายฉีอี้) พร้อมด้วยพันธมิตรคนสำคัญ ศิลปิน ดารา นักแสดง ถ่ายภาพบนเวทีร่วมกัน สามารถรับชมภาพความประทับใจทั้งหมดได้อีกครั้งที่ https://www.youtube.com/live/nELHRvUHn3A
iQIYI (อ้ายฉีอี้) ขอมอบโปรโมชันพิเศษ "11.11 VIP SUPER SALE 2025" ลดสูงสุด 55% ดีลดีที่สุดแห่งปี เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤศจิกายนนี้ เท่านั้น! สำหรับ iQIYI VIP มาตรฐาน 12 เดือน ลด 40% เพียง 699 บาท และ iQIYI VIP พรีเมียม 12 เดือน ลด 50% เพียง 999 บาท พิเศษเมื่อสมัครผ่านเว็บ iQ.com ลดเพิ่มอีก 100 บาท
