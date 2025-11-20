แซบตะโกน! นางงามอวดโฉมชุดว่ายน้ำรอบพรีลิมฯ Miss Universe 2025 “วีนา” ฆ่าได้ฆ่า

บรรยากาศรอบ Preliminary Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เมื่อ 120 ผู้เข้าประกวดต่างงัดความมั่นใจ ทั้งในรอบชุดว่ายน้ำ และในรอบชุดราตรี ขณะที่ “วีนา ปวีนา ซิงค์” ตัวแทนสาวไทยทำผลงานโดดเด่นจนแฟน ๆ ส่งแรงเชียร์ไม่ขาดสาย
โดยในรอบชุดว่ายน้ำ (Swimsuit Competition) ผู้เข้าประกวดต่างโชว์ความมั่นใจ และเสน่ห์เฉพาะตัว ผ่านจังหวะการเดิน และการโพสต์ที่แข็งแรง สง่างาม เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมตลอดการแสดง ด้านตัวแทนสาวไทย “วีนา ปวีนา ซิงค์” ทำผลงานโดดเด่น ด้วยบุคลิกมั่นใจและการนำเสนอที่มีพลัง ทำให้บรรยากาศในฮอลล์เต็มไปด้วยเสียงเชียร์จากแฟนๆ ชาวไทยและต่างชาติอย่างล้นหลาม
งานนี้ยังได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญของวงการนางงามร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ คุณราอูล โรชา คานตู จาก Miss Universe Organization (MUO), คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รองประธานองค์กร Miss Universe Asiana และ ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 รวมถึง Mr. Mario Bucaro ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MUO , วิกตอเรีย เคียร์ ธีลวิก มิสยูนิเวิร์ส 2024 ที่ร่วมปรากฏตัวภายในงาน ที่ขาดไม่ได้คือคณะกรรมการจากนานาชาติ อาทิ ดร. ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติประยูร Miss Thailand 1998, นักแสดง ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
อิสมาเอล คาลา (Ismael Cala) นักเขียนและที่ปรึกษาด้านความฉลาดทางอารมณ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก คุณสาวิณี ปะการะนัง Miss Thailand 1984, Top 10 Miss Universe ไอคอนวงการนางงามของไทย แอนเดรีย เมซ่า Miss Universe 2020 นาตาลี เกลโบวา Miss Universe 2005 ชารอน ฟอนเซกา นางแบบ, นักแสดงชาวเวเนซุเอลา ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม Miss Thailand Universe 2007, Top 15 Miss Universe หลุยส์ เฮเรเดีย ไอคอนดนตรีชาวฟิลิปปินส์เจ้าของรางวัลทองคำและแพลทินัมหลายรายการ และมีผลงานการแสดงระดับโลก ร่วมให้คะแนน
สำหรับการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 รอบ Final จะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.00 น. ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี โดยแฟนนางงามและผู้สนใจร่วมชมการประกวด Miss Universe 2025 ครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทย ซื้อบัตรเข้าชมได้แล้ววันนี้ที่ https://grandticket.net
