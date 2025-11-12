“น้ำเหนือ วารี” Miss Earth Fire 2025 สวยออร่า กลับถึงไทยแล้ว พร้อมปฏิบัติภารกิจแรกทันที

การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ “น้ำเหนือ วารี งามขำ” ตัวแทนสาวไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์ คว้ามงกุฎ Miss Earth Fire 2025 จากเวทีการประกวด Miss Earth 2025 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมี แม่น้อง ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน ประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ และแฟนคลับให้การต้อนรับอย่างปีติยินดี การกลับมาครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการฉลองความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเป็นการเริ่มต้นภารกิจสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาคส่วนต่างๆ
โดยน้ำเหนือได้กล่าวเปิดใจถึงความรู้สึกว่า “ขอบคุณทุกกองเชียร์จากประเทศไทย ทุกๆ กำลังใจที่ซัปพอร์ตมาตลอด แล้วก็ขอบคุณแม่น้องค่ะ และทีมมิสเอิร์ธ มิสเตอร์เอิร์ธ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆ หลังจากนี้หนูยังมีภารกิจอย่างต่อเนื่อง ก็อยากจะให้แม่ๆ ซัปพอร์ตแล้วก็ผลักดันหนูต่อไปค่ะ”
ทางด้านแม่น้อง ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน ได้กล่าวต้อนรับพร้อมเน้นย้ำถึงภารกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ว่า “ประเทศไทยยังมีสิ่งที่รอน้องน้ำเหนืออยู่ ทั้งเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แล้วก็เศรษฐกิจและสังคมนะคะ แม่น้องภูมิใจมากค่ะ และชาวไทยก็ภูมิใจไปด้วย ขอบคุณผู้สนับสนุนและสปอนเซอร์อินเตอร์ไทยแลนด์ทุกท่านที่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เรายินดีให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐ และทุกภาคเอกชนไปด้วยกันกับมิสเอิร์ธไทยแลนด์ และมิสเอิร์ธ ไฟเออร์ ของโลกใบนี้ค่ะ สัญญาว่าอะไรดีๆ เราจะสนับสนุนในทุกๆ โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม”
และในวันนี้ น้ำเหนือ วารี ได้ปฏิบัติภารกิจแรกทันที ด้วยการเข้าร่วมงาน แฟชั่นโชว์ New Collection 2025 “Golden Allure” ครบรอบ 13 ปี HOWE x Miss Earth Thailand ณ ไบเทค บางนา
น้ำเหนือได้เฉิดฉายในฐานะผู้คว้ามงกุฎระดับโลก และพร้อมที่จะสานต่อภารกิจแห่งความงามควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้สนับสนุนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้บรรลุผล ซึ่งภายหลังจากที่น้ำเหนือได้คว้ามงกุฎ Miss Earth Fire มาครอง เหล่าสปอนเซอร์แห่จ่อคิวแน่น!