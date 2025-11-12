xs
xsm
sm
md
lg

“น้ำเหนือ วารี” Miss Earth Fire 2025 สวยออร่า กลับถึงไทยแล้ว พร้อมปฏิบัติภารกิจแรกทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ “น้ำเหนือ วารี งามขำ” ตัวแทนสาวไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์ คว้ามงกุฎ Miss Earth Fire 2025 จากเวทีการประกวด Miss Earth 2025 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมี แม่น้อง ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน ประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ และแฟนคลับให้การต้อนรับอย่างปีติยินดี การกลับมาครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการฉลองความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเป็นการเริ่มต้นภารกิจสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาคส่วนต่างๆ

โดยน้ำเหนือได้กล่าวเปิดใจถึงความรู้สึกว่า “ขอบคุณทุกกองเชียร์จากประเทศไทย ทุกๆ กำลังใจที่ซัปพอร์ตมาตลอด แล้วก็ขอบคุณแม่น้องค่ะ และทีมมิสเอิร์ธ มิสเตอร์เอิร์ธ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆ หลังจากนี้หนูยังมีภารกิจอย่างต่อเนื่อง ก็อยากจะให้แม่ๆ ซัปพอร์ตแล้วก็ผลักดันหนูต่อไปค่ะ”

ทางด้านแม่น้อง ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน ได้กล่าวต้อนรับพร้อมเน้นย้ำถึงภารกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ว่า “ประเทศไทยยังมีสิ่งที่รอน้องน้ำเหนืออยู่ ทั้งเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แล้วก็เศรษฐกิจและสังคมนะคะ แม่น้องภูมิใจมากค่ะ และชาวไทยก็ภูมิใจไปด้วย ขอบคุณผู้สนับสนุนและสปอนเซอร์อินเตอร์ไทยแลนด์ทุกท่านที่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เรายินดีให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐ และทุกภาคเอกชนไปด้วยกันกับมิสเอิร์ธไทยแลนด์ และมิสเอิร์ธ ไฟเออร์ ของโลกใบนี้ค่ะ สัญญาว่าอะไรดีๆ เราจะสนับสนุนในทุกๆ โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม”

และในวันนี้ น้ำเหนือ วารี ได้ปฏิบัติภารกิจแรกทันที ด้วยการเข้าร่วมงาน แฟชั่นโชว์ New Collection 2025 “Golden Allure” ครบรอบ 13 ปี HOWE x Miss Earth Thailand ณ ไบเทค บางนา

น้ำเหนือได้เฉิดฉายในฐานะผู้คว้ามงกุฎระดับโลก และพร้อมที่จะสานต่อภารกิจแห่งความงามควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้สนับสนุนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้บรรลุผล ซึ่งภายหลังจากที่น้ำเหนือได้คว้ามงกุฎ Miss Earth Fire มาครอง เหล่าสปอนเซอร์แห่จ่อคิวแน่น!












“น้ำเหนือ วารี” Miss Earth Fire 2025 สวยออร่า กลับถึงไทยแล้ว พร้อมปฏิบัติภารกิจแรกทันที
“น้ำเหนือ วารี” Miss Earth Fire 2025 สวยออร่า กลับถึงไทยแล้ว พร้อมปฏิบัติภารกิจแรกทันที
“น้ำเหนือ วารี” Miss Earth Fire 2025 สวยออร่า กลับถึงไทยแล้ว พร้อมปฏิบัติภารกิจแรกทันที
“น้ำเหนือ วารี” Miss Earth Fire 2025 สวยออร่า กลับถึงไทยแล้ว พร้อมปฏิบัติภารกิจแรกทันที
“น้ำเหนือ วารี” Miss Earth Fire 2025 สวยออร่า กลับถึงไทยแล้ว พร้อมปฏิบัติภารกิจแรกทันที
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น