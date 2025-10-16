"ไทยแลนด์พาวิลเลียน" ปิดฉากอย่างงดงาม ในงาน EXPO 2025 OSAKA KANSAI JAPAN

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดงาน THAILAND PAVILION APPRECIATION CEREMONY และพิธีปิดอาคารนิทรรศการไทย ที่ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม โดยมีผู้เข้าชมเกินกว่า 2 ล้านคน ทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาร่วมชมความงดงามของอาคารนิทรรศการไทย ตลอดจนความเป็นไทยในหลายรูปแบบ และศักยภาพของสาธารณสุขไทย ที่เป็นจุดหมายปลายทางของชาวต่างชาติ โดยนำเสนอภายใต้แนวคิดหลัก “Designing Future Society for Our Lives” การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดี และเป็นหมุดหมายปลายทางของคนทั่วโลก โดยได้หยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยตั้งแต่ ธรรมชาติ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม จนถึงศักยภาพและความพร้อมด้านสาธารณสุข มานำเสนอแก่ผู้ชม กับระยะเวลา 6 เดือนที่ประเทศไทยได้เผยแพร่ศักยภาพของสาธารณสุขไทย องค์ความรู้ต่างๆ มีเสียงชื่นชมจากนักท่องเที่ยวที่เช้ามาชมอาคารนิทรรศการไทยว่า รู้สึกประทับใจ และอยากมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของไทยอีกครั้ง
ภายในงาน THAILAND PAVILION APPRECIATION CEREMONY และพิธีปิดอาคารนิทรรศการไทย ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายแพทย์กรกรช ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่อาคารนิทรรศการให้การต้อนรับ และนำเสนอการแสดงชุดภูมิพิมานไทย From the Wisdom of Thailand to the World ประกอบด้วย องก์ที่ 1: Land of Paradise องก์ที่ 2: The Miracle of Good Fortune องก์ที่ 3: Towards a Prosperous World และ วีดิทัศน์พิเศษ “เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ” ที่บอกเล่าเรื่องราวตลอด 182 วันที่ผ่านมาและความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของ Thailand Pavilion
นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า "ภายใต้แนวคิดของงาน ต้องการให้คนมีสุขภาพดี และมีความสุข ซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์และเวลเนส เพื่อชาวต่างชาติได้เห็นศักยภาพของไทยในการเป็น Medical Hub ประเทศไทยได้มาร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ถือว่าบรรลุเป้าหมาย มีผู้เข้าชมอาคารนิทรรศการไทยกว่า 2 ล้านคน เราได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในมุมต่างๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรมไทย ออกแบบสื่อถึงความเป็นไทย ผ่านการก่อสร้างสมัยใหม่ อาคารนิทรรศการไทยมีความโดดเด่น การนวดไทย สมุนไพรไทย เรานำหมอนวดที่มีฝีมือจากประเทศไทย มาร่วมงานในครั้งนี้ ให้ผู้ที่เข้าชมอาคารนิทรรศการได้มีโอกาสได้ลองนวด ซึ่งได้รับความนิยม อันนี้สำคัญมากเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาของ บรรพบุรุษไทย สู่สายตาชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่น แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวงการแพทย์ไทย เราก็ไม่ได้เป็นรองชาติใด การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย อาทิ โขน รำไทย และการละเล่นของไทย เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของชาวต่างชาติ และสำหรับ อาหารไทย มีการจัดแสดงอาหารเมนูชูสุขภาพ อาหารถิ่นกินเป็นยา อาหารอนาคต รวมถึงการจำหน่าย ซึ่งมียอดขายถือว่าบรรลุเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้ อีกทั้ง มาสคอตประจำอาคารนิทรรศการไทย "น้องภูมิใจ" ยังติดอันดับ Mascot ยอดเยี่ยม ทั้งหมดนี้ผมคิดว่าทำให้ การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านคุณค่าเหล่านี้อย่างงดงามด้วยความภาคภูมิใจ และในโอกาสนี้ยังมีการทำ business matching ที่เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติได้ตกลงในด้านธุรกิจกัน"
ถือว่าเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่สร้างความประทับใจอย่างงดงามกับอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai Japan