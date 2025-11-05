“น้ำเหนือ วารี” คว้ามงกุฎ Miss Earth Fire 2025!

ค่ำคืนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 กรุงมะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์ “น้ำเหนือ วารี งามขำ” ตัวแทนสาวไทยสุดปัง สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการคว้าตำแหน่ง “Miss Earth Fire 2025” มาครองในการประกวดรอบตัดสิน ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์!
งานนี้ ดร.น้อง สิริกานต์ อ้นสนกราน ประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ ได้ขนทัพกองเชียร์ได่แก่ ดร.โก้ ธีรศักดิ์ , เต๋า ภูมิพัฒน์ , เลิฟ สุรางคนา ขุนเณร, นาทาชา ภัทสร เดวีส์, เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงษ์, เบิร์ธ ณัทธา เรืองศักดิ์ไพบูลย์ , ภัค ปภังกร สกุลซ้ง,ดล ณดล ศรีเรือนสหนาวิน,เอิร์ธ วรดล สายเจริญสกุล ,ธอม ทศวรรษ ทะสุวร และ แอมป์ ธงไทย ระวังวงศ์ เดินทางไปร่วมลุ้นและให้กำลังใจถึงขอบเวที ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและความหวัง
น้ำเหนือ วารี ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่น ความงามที่สง่า และหัวใจที่มุ่งมั่นในการรักษ์โลก สมกับเป็นตัวแทนที่เพียบพร้อมที่สุดของประเทศไทย โดยเธอสามารถเอาชนะผู้เข้าประกวดจากนานาประเทศและคว้ามงกุฎอันทรงเกียรติ มาฝากพี่น้องชาวไทยได้ชื่นชม!