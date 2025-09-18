สถานกงสุลใหญ่นิการากัว จัดยิ่งใหญ่ฉลองวันชาติ 204 ปี ย้ำความสัมพันธ์ทางการทูต 50 ปี 'ไทย-นิการากัว' แน่นแฟ้น

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงฉลองวันชาติสาธารณรัฐนิการากัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 204 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพ และครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสาธารณรัฐนิการากัว ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ นิรัตน์ อยู่ภักดี ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภาให้เกียรติขึ้นกล่าวแสดงความยินดี ในนามของประธานวุฒิสภาไทยพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศที่ดำเนินมาอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน
จักร จามิกรณ์ ในฐานะกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้ร่วมงานพร้อมกล่าวด้วยว่า
การจัดงานฉลองนี้ยังถือเป็นการจัดงานฉลองวันชาติอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกพร้อมถือโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตของที่ยาวนานมาถึง 50 ปีพร้อมเชื่อมั่นว่าทั้งไทยและนิการากัวจะสามารถขยายการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการทูตในงานได้รับเกียรติจากแขกหลากหลายวงการ ร่วมยินดี อาทิเอกอัครราชทูตประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ประจำเทศต่างๆ จักรพันธ์ ยุวรีผู้อำนวยการกองลาตินอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมด้วยสาวสวยจากเวทีนางงาม น้ำเหนือ-วารี งามขำ มิสเอิร์ธไทยแลนด์ 2025 มาร่วมแสดงความยินดี
เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่เปี่ยมด้วยความยินดี และอบอุ่นด้วยมิตรภาพงดงามสะท้อนถึงสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศยืนยาวสืบไป