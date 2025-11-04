บช.น.เร่งสืบสวนปมทีมงาน MUO ให้นางงามถ่ายโปรโมตกาสิโนออนไลน์

MGR Online-ผกก.วัดพระไกร เผยตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน ปมทีมงาน MUO ให้นางงามถ่ายโปรโมตกาสิโนออนไลน์ สั่งเช็กเป็นเว็บในไทยหรือไม่
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. พ.ต.อ.วาทิตย์ โรจนไพฑูรย์ ผกก.สน.วัดพระยาไกร กล่าวถึงกรณี นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทย แจ้งตำรวจให้ตรวจสอบ หลังองค์กรมิสยูนิเวิร์ส ให้นางงามผู้เข้าประกวด โปรโมตเว็บกาสิโนออนไลน์ภายในโรงแรม ว่า อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานว่า เป็นเว็บพนันที่เล่นในประเทศไทยหรือไม่ และมีวิธีการเล่นอย่างไร
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก นายราอูล โรชา คันตู นักธุรกิจชาวเม็กซิโก หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ได้ให้นางงามผู้เข้าประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ถ่ายทำภาพประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กาสิโนออนไลน์ ภายในบริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าประกวด ผิดกฎหมายไทยอย่างร้ายแรง และสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทย ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประกวด โดยมีผู้หวังดีแจ้งมายังคณะเจ้าภาพจัดการประกวด
ต่อมา นายณวัฒน์ ได้แจ้งตำรวจ สน.วัดพระยาไกร เข้าตรวจสอบโดยด่วน พร้อมเดินทางไปให้ปากคำ และลงบันทึกประจำวันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว ด้านเพจ Miss Universe Thailand ได้ออกแถลงการณ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโปรโมตกาสิโนออนไลน์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ตำรวจได้ให้คู่กรณีมาชี้แจง และหารือประเด็นดังกล่าว จากการตรวจสอบเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 พบว่า หมอนที่ให้นางงามฟิลิปปินส์ถือ มีสปอนเซอร์เว็บไซต์ และอาจไม่มีอยู่ในสปอนเซอร์ที่ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มา.