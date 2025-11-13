xs
ตำนานพริตตี้ตัวน้อยคืนวงการ! “โมเน่” ปะทะ “สอดอสไตล์” สู้กันเป๊ะทุกองศา ‘ถ้าเธอพร้อม ฉันก็พร้อม!’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตำนานกำลังจะกลับมา! พริตตี้ตัวน้อย “โมเน่” ปะทะ เม็ดตุ๊บ "สอดอสไตล์“ ที่ครั้งหนึ่งเคยแจ้งเกิดจากรูปพริตตี้มอเตอร์สปอร์ตถือร่มอยู่ในสนาม "ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต"

แต่รอบบนี้โมเน่เรียกความน่ารักมาได้ใจพี่ๆไปเต็มๆ “ถ้าเธอเป๊ะ… ฉันก็เป๊ะ เธอพร้อม… ชั้นก็พร้อม!” ช่วยแม่เมและพี่สอดอสไตล์ ทำงานไลฟ์ยาวไปแบบ “ไอเลิฟมายจ๊อบ ฉีก ฉึก ฉึก” สู้เพื่อบ้าน 5 หลัง สุดๆ

และยังไม่ลืมประโยคเด็ดที่กลายเป็นวลีฮิตติดปาก “โมเน่กินทู๊กกกกวัน“ งานนี้ พี่ๆ ก็โดนตกเข้าด้อมโมเน่อีกเรียบร้อย

ไม่รู้ว่าปีนี้งานมอเตอร์โชว์ จะมีแบรนด์ไหน
จ้างพริตตี้ตัวน้อย น้องโมเน่ และตำนานรุ่นพี่สอดอสไตล์ กลับมาใส่ชุดพริตตี้อีกครั้งไหม แฟนคลับมาลุ้นกัน













