แม่น้องโยโกะร้อง ป.ช่วยสางคดีลูกสาวตายปริศนา-เชื่ออดีตแฟนมีส่วนรู้เห็น

แม่น้องโยโกะ พริตตี้สาวเสียชีวิตปริศนา ร้องกองปราบช่วยสางคดี ไม่มั่นใจตำรวจคลองตัน เชื่ออดีตแฟนหนุ่มเกี่ยวข้องการตาย เหตุกลัวถูกแฉธุรกิจมืด
วันนี้ (27 ต.ค. ) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) น.ส.กมลพัฒน์ สหัสธัชพงศ์ อายุ 53 ปี พร้อมด้วย น.ส.บุศยรินทร์ สหัสธัชพงศ์ อายุ 19 ปี แม่และน้องสาวของ น.ส.พราวรวี สหัสธัชพงศ์ หรือ โยโกะ พริตตี้สาว ที่เสียชีวิตอย่างปริศนา เมื่อปลายปี 2566 เดินทางเข้ายื่นร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบ ให้ช่วยรับโอนสำนวนคดีดังกล่าวมาอยู่ในความรับผิดชอบ เนื่องจากไม่เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจท้องที่ เกรงไม่ได้รับความเป็นธรรม
น.ส.กมลพัฒน์ ผู้เป็นแม่กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนได้รับหนังสือจากทางอัยการ แจ้งมาว่า ทางอัยการได้มีความเห็นส่งสำนวนคดีกลับมายังพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน เพื่อให้ดำเนินการสืบสวนสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติม เหตุเพราะเชื่อว่าการตายของ น้องโยโกะ นั้น มีบางอย่างผิดปกติ และ อาจมีผู้กระทำผิดอาญา จนทำให้ถึงแก่ความตายประกอบกับ ตนและครอบครัว ไม่ค่อยเชื่อมั่นในการทำงานของพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน เพราะเคยถูกแอบอ้างลงบันทึกประจำวันว่า ตนไม่ติดใจในสาเหตุการตายของบุตรสาว ซึ่งยืนยันว่าไม่เคยพูด เพราะที่ผ่านมาเป็นตนด้วยซ้ำที่พยายามเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงสาเหตุการตายมาโดยตลอด เพราะเชื่อว่าลูกสาวตน ไม่ได้ฆ่าตัวตาย ด้วยเหตุนี้ จึงอยากให้โอนย้ายสำนวนคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนกองปราบแทน เพราะเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และ อยากให้มีการดำเนินคดีเอาผิดกับตำรวจ สน.คลองตัน ในความผิดฐาน “ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย”
เมื่อถามว่าจนถึงตอนนี้ยังเชื่อว่า อดีตแฟนหนุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของ น้องโยโกะ บุตรสาว หรือไม่ น.ส.กมลพัฒน์ ตอบว่า ยังคงเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะก่อนเสียชีวิต บุตรสาว เคยโทรมาปรึกษา ว่า มีปัญหากับแฟน จากเรื่องที่จับได้ว่ามีลูกเมียอยู่แล้ว จึงพยายามขอเลิก แต่เขาไม่ยอม ซ้ำยังลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายเป็นประจำ ประกอบกับตัวบุตรสาวเองรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายของเขาหลายเรื่อง จึงอาจเป็นการฆาตกรรมเพื่อปกปิดไม่ให้ความลับรั่วไหล
ขณะที่ น.ส.บุศยรินทร์ กล่าวว่า ก่อนเสียชีวิตพี่สาว โทรมาร้องไห้ระบายความรู้สึก หลังถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายทุกครั้งที่มีปัญหาทะเลาะกัน จึงทำให้เชื่อว่า การเสียชีวิตของพี่สาว ไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย น่าจะมีเบื้องลึกหลายอย่างที่เราไม่รู้ จึงอยากให้ทางตำรวจกองปราบ ช่วยรับเรื่องดังกล่าวไว้ตรวจสอบพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงให้แน่ชัด
น.ส.กมลพัฒน์ กล่าวเสริมอีกว่า ก่อนหน้านี้เคยยื่นเรื่องขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน ไปแล้วที่ บก.น.5 และ บช.น. ต้นสังกัด รวมถึงทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร้องขอให้โอนย้ายสำนวนคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจกองปราบ ทราบเพียงว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา ในวันนี้ตนจึงตัดสินใจมาร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบอีกทางหนึ่ง