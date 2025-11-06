ตายายใจสลาย! หลาน 5 ขวบถูกไฟดูดดับคาเครื่องเล่นในร.ร. ยังไม่เผาศพ แฉเกิดเหตุหลายครั้งแต่ไม่แก้ไข

บุรีรัมย์ - ตา ยาย ใจสลาย หลาน 5 ขวบ เรียนชั้นอนุบาล อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ถูกไฟดูดเสียชีวิตคาเครื่องเล่นที่อยู่ใกล้เสาไฟใน ร.ร. ยังไม่เผาศพหวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรม ป้าเผยเคยมีเด็กถูกไฟดูดจุดเดียวกันหลายคนแต่เจ็บเล็กน้อย เคยแจ้งให้ ร.ร.แก้ไขแต่ยังไม่ดำเนินการ จนเกิดเหตุเศร้าสลด เรียกร้องให้ใส่ใจความปลอดภัยเด็กมากกว่านี้ ขณะ ผอ.บอกเพิ่งย้ายมารับตำแหน่ง
วันนี้ (6 พ.ย.68) บรรยากาศที่บ้านเลขที่ 73 หมู่ 3 บ้านฝายใหญ่ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งกำลังจัดงานศพ เด็กชายอัสวิน หรือน้องโมเดล อายุ 5 ขวบ ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น อนุบาล 2/1 โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ หลังจากน้องโมเดล ได้ถูกไฟดูดขณะเล่นเครื่องเล่น สนามเด็ก เล่นภายในโรงเรียน ซึ่งอยู่ติดกับสนามวอลเล่ย์บอล และมีเสาไฟส่องสว่างอยู่ใกล้สนามเด็กเล่นด้วย เหตุเกิดเวลา 12.00 น. วันที่ 4 พ.ย.68 ที่ผ่านมา
โดยบรรยากาศภายในงานศพเต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยเฉพาะ นางหนูจีน และนายคำปั่น ศรีษนารษฎร์ ตาและยายของน้องโมเดล ที่ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียหลานอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ ทั้งที่เพิ่งอายุ 5 ขวบ และเสียชีวิตในโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้ว ส่วนพ่อและแม่ของน้องโมเดล ได้เดินทางไปร้องขอความเป็นธรรมกับมูลนิธิปวีณา และยังจะไม่เผาศพจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม
ทีมข่าวพยายามสอบถามนางหนูจีน ยายของน้องโมเดล ว่า ทางโรงเรียนได้มาพูดคุยหรือแสดงความรับผิดชอบอะไรบ้าง แต่ด้วยความเสียใจที่สูญเสียหลานอันเป็นที่รักไปและยังทำใจไม่ได้ ยายก็ได้แต่ร้องไห้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เป็นภาพที่น่าสะเทือนใจมาก
ด้านนายคำปั่น ผู้เป็นตา พูดทั้งน้ำตาว่า วันที่รู้ข่าวร้ายจากทางโรงเรียนก็ถึงกับช็อกทำอะไรไม่ถูกแขนขาอ่อนไปหมด ส่วนความเสียใจก็พูดอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกเพราะรักหลานมาก เป็นคนส่งหลานไปโรงเรียนเองทุกวัน เวลาหลานไปถึงโรงเรียนก็จะชอบเล่นของเล่นมาก ไม่คาดคิดว่าหลานจะมาเสียชีวิตเพียงเพราะไปเล่นเครื่องเล่นในโรงเรียน ซึ่งมองว่าน่าจะปลอดภัยเพราะอยู่ใน ร.ร. แต่กลับต้องสูญเสียหลานทำใจไม่ได้
ส่วนเรื่องเผาศพหรือการร้องเรียกความเป็นธรรมอะไร ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ของเขาตัดสินใจเอง แต่ในฐานะตา อยากฝากให้ทางโรงเรียนดูแลใส่ใจให้มากกว่านี้ เสาไฟที่เป็นต้นเหตุซึ่งอยู่ใกล้สนามเด็กเล่น อยากให้เอาออกไปที่อื่นเลย เพราะยังมีหลานของตนเอง และลูกหลานของคนในหมู่บ้านที่เรียนที่นี่ อย่าให้ต้องเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดแบบนี้อีกเลย
ขณะที่ นางทรรศนีย์ ชุตินธรารักษ์ ป้าน้องโมเดล บอกว่า สนามเด็กเล่นที่เกิดเหตุอยู่หน้าอาคารที่หลานเรียน ซึ่งมีเสาไฟฟ้าที่ติดสปอร์ตไลฟ์อยู่ใกล้กับสนามเด็กเล่น เท่าที่เห็นมีสภาพของสายไฟชำรุดมีการใช้เทปกาวหรือวัสดุบางอย่างพันปิดเอาไว้ ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงเดือน ต.ค.68 ที่มีการแข่งขันกีฬาก็มีคนถูกไฟดูดมาแล้ว แต่ไม่ได้เป็นอะไรมาก และก่อนหน้านั้นทราบว่ามีเด็กเคยถูกไฟดูดมาแล้วเหมือนกัน ก็เคยทักท้วงทางโรงเรียนไปแล้ว แต่ยังไม่เห็นมีการซ่อมแซมแก้ไขกระทั่งมาเกิดเหตุสลดกับหลาน จนทำให้เสียชีวิต
เบื้องต้นแม้ว่าทางโรงเรียนจะรวบรวมเงินกันมาช่วยงานศพครอบครัวหลาน 3 หมื่นบาทแล้ว แต่อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหลาน เพราะการที่ครอบครัวสูญเสียน้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว มันประเมินมูลค่าไม่ได้ และอยากเรียกร้องให้ทางโรงเรียนดูแลเอาใส่ความปลอดภัยเด็กให้มากกว่านี้ จุดไหนที่เสี่ยงเป็นอันตรายกับเด็กควรจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย เพราะผู้ปกครองก็มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกหลาน
จากนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปยังโรงเรียนที่เกิดเหตุ พบว่ายังเปิดเรียนตามปกติ ส่วนจุดเกิดเหตุบริเวณสนามเด็กเล่น ยังมีการกันพื้นที่เอาไว้ไม่ให้เด็กเข้าไปเล่นบริเวณนั้น ทั้งนี้ทีมข่าวพยายามจะสอบถามข้อมูล จากทาง ผู้อำนวยการ (ผอ.) โรงเรียน บอกเพียงว่าเพิ่งจะย้ายมารับตำแหน่ง ผอ.ได้ไม่กี่วัน และต้องรีบเดินทางไปให้ข้อมูลกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ หรือให้ข้อมูลใดๆ