BYD จ่อเผยโฉม Kei car ขุมพลังไฟฟ้าล้วน 100% ที่ญี่ปุ่นปลายเดือนนี้

BYD เผยภาพทีเซอร์ Kei car ขุมพลังไฟฟ้าล้วน 100% ก่อนเปิดตัวจริงที่งาน Japan Mobility Show 2025 ซึ่งจะจัดรอบสื่อมวลชนขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 นี้
BYD Japan Group เผยภาพรถยนต์ Kei car ขนาดเล็กก่อนเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งสำคัญของญี่ปุ่น พร้อมระบุว่าเป็นรถโปรโตไทป์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วน และยังเป็นรถรุ่นแรกของบีวายดีที่พัฒนาขึ้นสำหรับตลาดนอกประเทศจีนโดยเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายรถยนต์ขนาดเล็ก (Kei car) ของญี่ปุ่น
บีวายดีระบุเพิ่มเติมว่ารถไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวสะท้อนถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ Blade Battery ภายใต้วิสัยทัศน์ "ลดอุณหภูมิโลกลง 1 องศาเซลเซียส"
ทั้งนี้ BYD Japan Group เตรียมจัดแสดงรถยนต์กว่า 13 คันภายในงานดังกล่าว โดยแบ่งเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจำนวน 8 รุ่น และรถเพื่อการพาณิชย์จำนวน 5 รุ่น พร้อมชูไฮไลต์ด้วยการจัดแสดงรถสปอร์ตไฟฟ้า YANGWANG U9 ที่มาพร้อมช่วงล่างพิเศษสามารถ 'เต้น' เหมือนที่เคยเห็นในคลิปโปรโมตก่อนหน้านี้
สำหรับงาน Japan Mobility Show 2025 จัดรอบสื่อมวลชนวันที่ 29 - 30 ตุลาคม ก่อนจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2568 นี้